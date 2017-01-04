Earth Alerts - программа, позволяющая оперативно получать информацию со всех уголков земного шара о различных стихийных бедствиях и природных катаклизмах, как например землетрясения, извержения вулканов, цунами, торнадо и ураганы. Для оповещения Earth Alerts использует разнообразные онлайн-ресурсы, предоставляемые такими организациями, как Национальная служба погоды (National Weather Service), Геологическая служба США (U.S. Geological Survey) и Смитсоновский институт (Smithsonian Institution).

Также программа интегрируется с Google Earth, что дает возможность просматривать случившиеся катаклизмы с помощью высокоточных фотоизображений со спутника. Поддерживаются звуковые и визуальные уведомления о происшествиях, отправка отчетов по e-Mail или с помощью SMS/MMS сообщений с информацией о катаклизме.