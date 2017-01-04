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Earth Alerts для Windows

Earth Alerts 2017.1.10

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Описание Earth Alerts 2017.1.10Описание   Скачать Earth Alerts 2017.1.10СКАЧАТЬ (5,92 Мб) Скриншоты Earth Alerts 2017.1.10Скриншоты (4)   Статистика Earth Alerts 2017.1.10Статистика   Отзывы о Earth Alerts 2017.1.10Отзывы (1)  
Оцените программу!
3.86 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 3.86 из 5
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Earth Alerts - программа, позволяющая оперативно получать информацию со всех уголков земного шара о различных стихийных бедствиях и природных катаклизмах, как например землетрясения, извержения вулканов, цунами, торнадо и ураганы. Для оповещения Earth Alerts использует разнообразные онлайн-ресурсы, предоставляемые такими организациями, как Национальная служба погоды (National Weather Service), Геологическая служба США (U.S. Geological Survey) и Смитсоновский институт (Smithsonian Institution).

Также программа интегрируется с Google Earth, что дает возможность просматривать случившиеся катаклизмы с помощью высокоточных фотоизображений со спутника. Поддерживаются звуковые и визуальные уведомления о происшествиях, отправка отчетов по e-Mail или с помощью SMS/MMS сообщений с информацией о катаклизме.

Что нового в Earth Alerts 2017.1.10?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Earth Alerts:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 426
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода, Время - другое

Отзывы о программе Earth Alerts

(ерж про Earth Alerts 2012.1.22 [23-06-2012]

Для пользователей, которых интересуют природные катаклизмы и владеющих английским языком, посвящается...
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