XoristDecryptor для Windows

XoristDecryptor 2.5.3.4

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Описание XoristDecryptor 2.5.3.4Описание   Скачать XoristDecryptor 2.5.3.4СКАЧАТЬ (821 Кб) Скриншоты XoristDecryptor 2.5.3.4Скриншоты (1)   Статистика XoristDecryptor 2.5.3.4Статистика   Отзывы о XoristDecryptor 2.5.3.4Отзывы (4)  
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4.10 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.10 из 5
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XoristDecryptor - небольшая бесплатная утилита, которая предназначена для обнаружения на жестких, съемных и сетевых дисках вредоносных троянских программ семейства Trojan-Ransom.Win32.Xorist (модифицирует данные на ПК, делая невозможной работу с ними или блокирует нормальную работу компьютера, а также выводит на экран сообщение с требованием отправки SMS за расшифровку файлов) и эффективной борьбы с ней, путем расшифровки зашифрованных файлов.

По умолчанию выводит отчет работы в корень диска, на котором установлена операционная система. Программа не требует инсталляции.

Скриншоты XoristDecryptor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 039
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе XoristDecryptor

Сергей про XoristDecryptor 2.4.0.0 [02-03-2018]

И у меня не расшифровывает :(
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Sergey про XoristDecryptor 2.3.43.0 [09-03-2015]

У меня тоже безрезультатно
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Geny про XoristDecryptor 2.0.11.0 [06-06-2011]

По-моему, херня. Ничего не ищет, только просит указать зашифрованный файл.
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Denis в ответ Geny про XoristDecryptor 2.4.0.0 [03-03-2016]

Так эта программа ничего и не ищет, она расшифровывает зашифрованные файлы!
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