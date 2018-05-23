XoristDecryptor - небольшая бесплатная утилита, которая предназначена для обнаружения на жестких, съемных и сетевых дисках вредоносных троянских программ семейства Trojan-Ransom.Win32.Xorist (модифицирует данные на ПК, делая невозможной работу с ними или блокирует нормальную работу компьютера, а также выводит на экран сообщение с требованием отправки SMS за расшифровку файлов) и эффективной борьбы с ней, путем расшифровки зашифрованных файлов.

По умолчанию выводит отчет работы в корень диска, на котором установлена операционная система. Программа не требует инсталляции.