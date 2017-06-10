ChromeCookiesView для Windows

ChromeCookiesView 1.40

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Описание ChromeCookiesView 1.40Описание   Скачать ChromeCookiesView 1.40СКАЧАТЬ (176 Кб) Скриншоты ChromeCookiesView 1.40Скриншоты (2)   Статистика ChromeCookiesView 1.40Статистика   Отзывы о ChromeCookiesView 1.40Отзывы (0)  
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ChromeCookiesView - не требующая инсталляции небольшая бесплатная программа, отображающая подробную информацию обо всех Cookies, которые хранятся в браузере Google Chrome. С помощью утилиты можно удалять ненужные Cookies, делать резервные копии и восстанавливать файлы Сookie, а также сохранить список Cookies в текстовый файл.

Скриншоты ChromeCookiesView:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 650
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам
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Отзывы о программе ChromeCookiesView

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