Greenshot - небольшая и простая в использовании утилита для снятия скриншотов, с помощью которой можно легко делать снимки заданной произвольной области, активного окна, всего экрана или отдельного объекта.
Также программа предоставляет возможность редактировать полученные скриншоты, например наносить текст, добавлять стрелки и символы, обрезать и затемнять выбранные участки изображения.
При создании скриншота можно выбрать предпочтительные действия: открыть картинку в редакторе, скопировать ее в буфер обмена, отправить на принтер или сохранить в файл. Результат работы можно сохранить в форматах jpg, gif, png или bmp. Поддерживаются "горячие" клавиши.
Очень хорошая программа, бесплатная. Скачивать русский язык отдельно не обязательно, во время установки будет опция установки дополнительных языков. | | Ответить
Кирилл про Greenshot 1.2.6.7 [29-04-2015]
Долго искал альтернативу стандартным ножницам из windows, и нашел! Прекрасная альтернатива, использую всего пару дней, но в восторге от нее! Широкий функционал, быстро вызывается, не нагружает комп. | 2 | Ответить