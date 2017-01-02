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Greenshot для Windows

Greenshot 1.2.9.112

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Описание Greenshot 1.2.9.112Описание   Скачать Greenshot 1.2.9.112СКАЧАТЬ (1,68 Мб) Скриншоты Greenshot 1.2.9.112Скриншоты (2)   Статистика Greenshot 1.2.9.112Статистика   Отзывы о Greenshot 1.2.9.112Отзывы (2)  
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4.79 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 4.79 из 5
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Greenshot - небольшая и простая в использовании утилита для снятия скриншотов, с помощью которой можно легко делать снимки заданной произвольной области, активного окна, всего экрана или отдельного объекта.

Также программа предоставляет возможность редактировать полученные скриншоты, например наносить текст, добавлять стрелки и символы, обрезать и затемнять выбранные участки изображения.

При создании скриншота можно выбрать предпочтительные действия: открыть картинку в редакторе, скопировать ее в буфер обмена, отправить на принтер или сохранить в файл. Результат работы можно сохранить в форматах jpg, gif, png или bmp. Поддерживаются "горячие" клавиши.

Что нового в Greenshot 1.2.9.112?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Greenshot:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)5 / 9 247
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана

Отзывы о программе Greenshot

ZZ про Greenshot 1.2.6.12 [24-10-2015]

Очень хорошая программа, бесплатная. Скачивать русский язык отдельно не обязательно, во время установки будет опция установки дополнительных языков.
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Кирилл про Greenshot 1.2.6.7 [29-04-2015]

Долго искал альтернативу стандартным ножницам из windows, и нашел! Прекрасная альтернатива, использую всего пару дней, но в восторге от нее! Широкий функционал, быстро вызывается, не нагружает комп.
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