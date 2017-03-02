EMCO Malware Destroyer для Windows

EMCO Malware Destroyer 7.7.10.1130

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Описание EMCO Malware Destroyer 7.7.10.1130Описание   Скачать EMCO Malware Destroyer 7.7.10.1130СКАЧАТЬ (42,98 Мб) Скриншоты EMCO Malware Destroyer 7.7.10.1130Скриншоты (6)   Статистика EMCO Malware Destroyer 7.7.10.1130Статистика   Отзывы о EMCO Malware Destroyer 7.7.10.1130Отзывы (1)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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EMCO Malware Destroyer - утилита для удаления вредоносных программ с быстрым движком поиска вирусов. Поможет организовать личную защиту, эффективно найти и уничтожить любое современное вредоносное ПО, в том числе Adware, троянов, червей, шпионские модули и программы-дозвонщиков. Является отличным дополнением к любому антивируснику. Включает в себя модуль для удаления рекламных и шпионских тулбаров из браузера Internet Explorer (Alexa Toolbar, HotBar, Smiley Central и Gator). Сканирование проходит быстро, не нагружая ресурсы системы.

Характеристики EMCO Malware Destroyer:

  • Ультраскоростной процесс сканирования
  • Возможность добавления вирусов в базу данных
  • База данных включает информацию о более чем 10000 вирусах и угрозах от ведущих антивирусные лаборатории и тысячи пользователей.
  • Встроенный модуль для обновления антишпионской базы программы через интернет.
  • Интуитивно понятный интерфейс программы
Скриншоты EMCO Malware Destroyer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 711
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтишпионы - Антивирусы

Отзывы о программе EMCO Malware Destroyer

stason про EMCO Malware Destroyer 6.0.3.98 [28-06-2011]

кто нибудь пользовался этим отпишитесь что за чудо?
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