EMCO Malware Destroyer - утилита для удаления вредоносных программ с быстрым движком поиска вирусов. Поможет организовать личную защиту, эффективно найти и уничтожить любое современное вредоносное ПО, в том числе Adware, троянов, червей, шпионские модули и программы-дозвонщиков. Является отличным дополнением к любому антивируснику. Включает в себя модуль для удаления рекламных и шпионских тулбаров из браузера Internet Explorer (Alexa Toolbar, HotBar, Smiley Central и Gator). Сканирование проходит быстро, не нагружая ресурсы системы.
Характеристики EMCO Malware Destroyer:
- Ультраскоростной процесс сканирования
- Возможность добавления вирусов в базу данных
- База данных включает информацию о более чем 10000 вирусах и угрозах от ведущих антивирусные лаборатории и тысячи пользователей.
- Встроенный модуль для обновления антишпионской базы программы через интернет.
- Интуитивно понятный интерфейс программы