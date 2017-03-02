EMCO Malware Destroyer 7.7.10.1130 Описание СКАЧАТЬ ( 42,98 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (1) Оцените программу!

3.33 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 3.33 из 5

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5 EMCO Malware Destroyer - утилита для удаления вредоносных программ с быстрым движком поиска вирусов. Поможет организовать личную защиту, эффективно найти и уничтожить любое современное вредоносное ПО, в том числе Adware, троянов, червей, шпионские модули и программы-дозвонщиков. Является отличным дополнением к любому антивируснику. Включает в себя модуль для удаления рекламных и шпионских тулбаров из браузера Internet Explorer (Alexa Toolbar, HotBar, Smiley Central и Gator). Сканирование проходит быстро, не нагружая ресурсы системы.



Характеристики EMCO Malware Destroyer: Ультраскоростной процесс сканирования

Возможность добавления вирусов в базу данных

База данных включает информацию о более чем 10000 вирусах и угрозах от ведущих антивирусные лаборатории и тысячи пользователей.

Встроенный модуль для обновления антишпионской базы программы через интернет.

Интуитивно понятный интерфейс программы Скриншоты EMCO Malware Destroyer: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 2 / 2 711 Разработчик EMCO Software Последнее обновление 02.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Антишпионы - Антивирусы Отзывы о программе EMCO Malware Destroyer stason кто нибудь пользовался этим отпишитесь что за чудо?

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