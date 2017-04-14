FontViewOK для Windows

FontViewOK 4.46

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Описание FontViewOK 4.46Описание   Скачать FontViewOK 4.46СКАЧАТЬ (83 Кб) Скриншоты FontViewOK 4.46Скриншоты (1)   Статистика FontViewOK 4.46Статистика   Отзывы о FontViewOK 4.46Отзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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FontViewOK - небольшая бесплатная программа, предназначенная для быстрого просмотра установленных в операционной системе шрифтов. Присутствует возможность ввести фрагмент текста и посмотреть как он выглядит при использовании различных шрифтов. Также можно менять размер, цвет и стиль шрифта. Программа не требует инсталляции.

Что нового в FontViewOK 4.46?
  • Улучшения в работе программы
Скриншоты FontViewOK:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 513
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения - Шрифты

Отзывы о программе FontViewOK

Admin

Отзывов о программе FontViewOK 4.46 пока нет, можете добавить...

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