ImageUSB для Windows

ImageUSB 1.3.1006

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ImageUSB 1.3.1006Описание   Скачать ImageUSB 1.3.1006СКАЧАТЬ (1,07 Мб) Скриншоты ImageUSB 1.3.1006Скриншоты (1)   Статистика ImageUSB 1.3.1006Статистика   Отзывы о ImageUSB 1.3.1006Отзывы (3)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ImageUSB - бесплатная портативная утилита, с помощью которой можно быстро создавать образ USB Flash Drive в формате BIN. Готовый образ содержимого флешки сохраняется на жестком диске, после чего его можно "развернуть" на новом USB-носителе. Имеется проверка правильности записанных данных. ImageUSB предоставляет возможность копировать любые USB Flash Drive, в том числе и загрузочные.

Скриншоты ImageUSB:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 9 640
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбразы дисков - Резервное копирование
ТОП-сегодня раздела "Образы дисков"
 

UltraISO 9.7.1.3519

UltraISO - незаменимый инструмент для работы с образами дисков. Поможет выполнить запись и копирование компакт-дисков, отредактировать и создать образы, записать их

WinSetupFromUSB 1.8

WinSetupFromUSB - бесплатная утилита, с помощью которой вы сможете создать мультизагрузочную флешку для установки операционных систем Windows, Linux, ISO-образов и

WinToFlash Lite 1.13.0000

WinToFlash - бесплатное приложение, которое поможет вам создать загрузочную флешку для установки Windows за несколько шагов. Имеет два режима: для новичков и

DAEMON Tools Lite 10.7.1.0340

Daemon Tools - небольшое, бесплатное, но при этом очень функциональное приложение для создания ISO/MDS/MDF/MDX-образов из CD/DVD/Blu-ray дисков. Программа умеет

Alcohol 120% 2.0.3.10221

Alcohol 120% - популярный эмулятор CD/DVD-дисков, который создает на жестком диске ПК пользователя образ диска с данными, аудио или видео информацией, а затем

ImgBurn 2.5.8.0

ImgBurn - бесплатный интсрумент для записи образов CD/DVD-дисков, который умеет работать практически с любыми приводами и накопителями. Приложение поддерживает

скачать Adguard

Отзывы о программе ImageUSB

Эрик про ImageUSB 1.2.1006 [09-03-2016]

Простая, работает без установки. Пробовал скопировать загрузочную флешку. Скопировать, скопировала.. но только тупо копия файлов получилась, не грузится "копия".
| | Ответить

Дмитрий про ImageUSB 1.2.1006 [12-02-2016]

Образ флешки сделал через эту прогу , когда нужно было восстановить образ обратно на флешку программа процесс произвела но открыть флешку не смог , виндовс требовал форматирования и флешку не открывал , образ bin нельзя ничем открыть или смонтировать. от этой программы только вред
1 | | Ответить

Владимир в ответ Дмитрий про ImageUSB 1.3.1000 [22-04-2016]

Согласен. Дерьмо первостатейное. MBR на флешке наглухо убивает.
| | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 