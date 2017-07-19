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SolveigMM WMP Trimmer Plugin для Windows

SolveigMM WMP Trimmer Plugin 3.0.1609.12

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Описание SolveigMM WMP Trimmer Plugin 3.0.1609.12Описание   Скачать SolveigMM WMP Trimmer Plugin 3.0.1609.12СКАЧАТЬ (8,88 Мб) Скриншоты SolveigMM WMP Trimmer Plugin 3.0.1609.12Скриншоты (1)   Статистика SolveigMM WMP Trimmer Plugin 3.0.1609.12Статистика   Отзывы о SolveigMM WMP Trimmer Plugin 3.0.1609.12Отзывы (0)  
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4.25 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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SolveigMM WMP Trimmer Plugin - удобный плагин для проигрывателя Windows Media Player, при установке которого у пользователя появляется возможность сохранить или удалить выбранный фрагмент фильма или музыкального файла, а также скопировать звуковую дорожку из видео клипа.

Основные возможности плагина:

  • Поддержка популярных медиа форматов - AVI (.avi), WMV (.asf, .wma, .wmv, .wm), ASF, WMA, MP3, MPEG-2 (.mpg, .vob, .ts), MPEG-1 ( .mpg, .dat, .mp1).
  • Сохранение звуковой дорожки из видео в отдельный звуковой файл.
  • Точность до ключевого кадра (K frame/GOP).
  • Сохранение исходного качества медиа данных.
  • Возможность разделения больших файлов на отдельные части для записи на CD.
  • Сохранение или удаление выбранного фрагмента медиа файла.
Скриншоты SolveigMM WMP Trimmer Plugin:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 690 рублей
Ограничение в работе программы21 день
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 568
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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