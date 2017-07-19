SolveigMM WMP Trimmer Plugin - удобный плагин для проигрывателя Windows Media Player, при установке которого у пользователя появляется возможность сохранить или удалить выбранный фрагмент фильма или музыкального файла, а также скопировать звуковую дорожку из видео клипа.
Основные возможности плагина:
Поддержка популярных медиа форматов - AVI (.avi), WMV (.asf, .wma, .wmv, .wm), ASF, WMA, MP3, MPEG-2 (.mpg, .vob, .ts), MPEG-1 ( .mpg, .dat, .mp1).
Сохранение звуковой дорожки из видео в отдельный звуковой файл.
Точность до ключевого кадра (K frame/GOP).
Сохранение исходного качества медиа данных.
Возможность разделения больших файлов на отдельные части для записи на CD.
Сохранение или удаление выбранного фрагмента медиа файла.