OSFMount 2.0.1001
Оцените программу! 5.00 из 5, всего оценок - 9
Рейтинг программы - 5.00 из 5
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OSFMount - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет монтировать ранее сделанные образы дисков и представлять их в виде виртуальных приводов. Также следует отметить возможность создания RAM-дисков, которые находятся исключительно в оперативной памяти компьютера, что позволяет существенно повысить скорость работы с ними. При монтировании диска пользователь может самостоятельно задавать тип устройства (HDD, CD/DVD, флоппи-дисковод), устанавливать атрибут "только чтение", а также выбирать букву для обозначения диска. Поддерживаются форматы ISO, BIN, IMG, DD, 00n, NRG, SDI, AFF, AFM, AFD и VMDK.
Скриншоты OSFMount:
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Отзывы о программе OSFMount
Quest
про OSFMount 1.5.1015 [06-06-2014]
Нет поддержки *.mdf, а в этом формате очень много образов.
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ooojooo
про OSFMount 1.5.1011 [20-08-2012]
хорошая но на английском не очень удобно
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User
про OSFMount 1.5.1011 [12-07-2012]
Отличная программа! После знакомства с ней, в большинстве случаем перестал использовать более "тяжелые" приложения для ISO, VMDK, NRG, IMG образов.
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SNen
про OSFMount 1.5.1008 [25-01-2012]
работает.
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Стасон
про OSFMount 1.5.1007 [14-11-2011]
Супер!не видал более проще проги для монтирования образов!!2 мегабайта!
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