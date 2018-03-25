OSFMount для Windows

OSFMount 2.0.1001

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Описание OSFMount 2.0.1001Описание   Скачать OSFMount 2.0.1001СКАЧАТЬ (2,81 Мб) Скриншоты OSFMount 2.0.1001Скриншоты (2)   Статистика OSFMount 2.0.1001Статистика   Отзывы о OSFMount 2.0.1001Отзывы (6)  
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5.00 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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OSFMount - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет монтировать ранее сделанные образы дисков и представлять их в виде виртуальных приводов. Также следует отметить возможность создания RAM-дисков, которые находятся исключительно в оперативной памяти компьютера, что позволяет существенно повысить скорость работы с ними. При монтировании диска пользователь может самостоятельно задавать тип устройства (HDD, CD/DVD, флоппи-дисковод), устанавливать атрибут "только чтение", а также выбирать букву для обозначения диска. Поддерживаются форматы ISO, BIN, IMG, DD, 00n, NRG, SDI, AFF, AFM, AFD и VMDK.

Скриншоты OSFMount:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 7 976
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбразы дисков - Эмуляторы приводов
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Отзывы о программе OSFMount

Quest про OSFMount 1.5.1015 [06-06-2014]

Нет поддержки *.mdf, а в этом формате очень много образов.
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ooojooo про OSFMount 1.5.1011 [20-08-2012]

хорошая но на английском не очень удобно
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User про OSFMount 1.5.1011 [12-07-2012]

Отличная программа! После знакомства с ней, в большинстве случаем перестал использовать более "тяжелые" приложения для ISO, VMDK, NRG, IMG образов.
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SNen про OSFMount 1.5.1008 [25-01-2012]

работает.
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Стасон про OSFMount 1.5.1007 [14-11-2011]

Супер!не видал более проще проги для монтирования образов!!2 мегабайта!
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