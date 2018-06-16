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Drag Racing Classic для Android

Drag Racing Classic 1.7.63 для Android

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Описание Drag Racing Classic 1.7.63 для AndroidОписание   Скачать Drag Racing Classic 1.7.63 для AndroidСКАЧАТЬ (35,19 Мб) Скриншоты Drag Racing Classic 1.7.63 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Drag Racing Classic 1.7.63 для AndroidСтатистика   Отзывы о Drag Racing Classic 1.7.63 для AndroidОтзывы (2)  
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4.49 из 5, всего оценок - 101
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
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Drag Racing Classic — купите себе гоночный автомобиль и гоняйтесь на дистанциях 1/2 или 1/4 мили. В игре присутствует большая коллекция автомобилей, включая Skyline GT-R, 69 Mustang, BMW M3 и др. Заработанные средства можно тратить на улучшения машины или копить на покупку экзотической тачки.

Самые серьезные испытания начинаются в гонках-онлайн. Там вы встретитесь с автолюбителями со всего мира. Объединяйтесь с другими игроками в Клубы Гонщиков и вместе завоевывайте призовые места в Турнирной таблице.

С умом улучшайте свою гоночную машину, учитывайте мощность двигателя и сцепление с дорогой, детальные настройки коробки передач позволят выставить передаточные числа и выиграть максимальное количество времени у соперников. 

Скриншоты Drag Racing Classic:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 85 596
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки - Симуляторы
 Программа Drag Racing Classic отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Drag Racing Classic

kirillka про Drag Racing 1.6.25 для Android [30-08-2014]

Крутая игра оценка 5+++
1 | | Ответить

FETFRUMOS про Drag Racing 1.6.14 для Android [20-02-2014]

Очень сильно.Не просто ганялка, улутшалка,а требующая знание механики и математики особенно с коробкой передач.ССУПЕР.Никогда этим не интересовался пришлось в нете читать не помогло,открыл книгу-дошло!
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