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Миллионер для Android

Миллионер 7.1.11 для Android

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Описание Миллионер 7.1.11 для AndroidОписание   Скачать Миллионер 7.1.11 для AndroidСКАЧАТЬ (7,88 Мб) Скриншоты Миллионер 7.1.11 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Миллионер 7.1.11 для AndroidСтатистика   Отзывы о Миллионер 7.1.11 для AndroidОтзывы (4)  
Оцените программу!
4.56 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
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Миллионер — популярная игра, сделанная по мотивам очень известных телевизионных шоу "Кто хочет стать миллионером?" и "О, счастливчик". В базе игры содержится более 20 000 вопросов, что сделает игру более интересной и без повторяющихся вопросов. 15 вопросов отделят вас от заветного миллиона и придется хорошенько подумать, что бы ответить на каждый из них.

Вы сможете выбрать три стандартные подсказки: 50 на 50, помощь зала и звонок другу. Можно в любой момент взять выигранную сумму. Приложение поддерживает специальный режим Дуэль, там можно проверить свои знания с другими игроками и побеждать соперников со всего мира. 

Что нового в Миллионер 7.1.11 для Android?
  • Новые вопросы и некоторые доработки.
    Скриншоты Миллионер:

    Статус программы Бесплатная
    ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
    Интерфейс Русский
    Закачек (сегодня/всего)3 / 47 030
    Разработчик
    Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
    Категории программыГоловоломки

    Отзывы о программе Миллионер

    капремонт жилья про Кто хочет стать миллионером 5.5 для Android [06-04-2014]

    "В базе игры содержится более 10000 вопросов" - супер полезная игра,
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    слесарь про Миллионер 5.4.1 для Android [21-12-2013]

    Очень интересная, хорошая, развивающая игра.
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    333 про Миллионер 5.4 для Android [30-09-2013]

    Игра идет норма на андроиде 4. Просто вопрос и 4 ответа.
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    nikitos350 про Миллионер 2.8 для Android [27-03-2012]

    хорошая игра
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