Миллионер — популярная игра, сделанная по мотивам очень известных телевизионных шоу "Кто хочет стать миллионером?" и "О, счастливчик". В базе игры содержится более 20 000 вопросов, что сделает игру более интересной и без повторяющихся вопросов. 15 вопросов отделят вас от заветного миллиона и придется хорошенько подумать, что бы ответить на каждый из них.

Вы сможете выбрать три стандартные подсказки: 50 на 50, помощь зала и звонок другу. Можно в любой момент взять выигранную сумму. Приложение поддерживает специальный режим Дуэль, там можно проверить свои знания с другими игроками и побеждать соперников со всего мира.