Enigma Virtual Box - бесплатная система виртуализации приложений, которая не извлекая виртуальных файлов на диск и не создавая временных файлов на ПК (эмуляция происходит только во внутренней памяти процесса), позволяет корректно объединить все файлы приложения в один исполняемый файл.

Поддерживаются любые типы файлов, как например динамические библиотеки (*.dll), ActiveX/COM объекты (*.dll, *.ocx), мультимедийные файлы (*.avi, *.mp3), текстовые файлы (*.txt, *doc) и др. Программа позволяет сжать виртуальные файлы, уменьшая общий размер создаваемого приложения в несколько раз, что делает Enigma Virtual Box незаменимым инструментом для создания портативных приложений.