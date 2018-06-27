Enigma Virtual Box для Windows

Enigma Virtual Box 9.00

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Описание Enigma Virtual Box 9.00Описание   Скачать Enigma Virtual Box 9.00СКАЧАТЬ (6,88 Мб) Скриншоты Enigma Virtual Box 9.00Скриншоты (1)   Статистика Enigma Virtual Box 9.00Статистика   Отзывы о Enigma Virtual Box 9.00Отзывы (2)  
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Enigma Virtual Box - бесплатная система виртуализации приложений, которая не извлекая виртуальных файлов на диск и не создавая временных файлов на ПК (эмуляция происходит только во внутренней памяти процесса), позволяет корректно объединить все файлы приложения в один исполняемый файл.

Поддерживаются любые типы файлов, как например динамические библиотеки (*.dll), ActiveX/COM объекты (*.dll, *.ocx), мультимедийные файлы (*.avi, *.mp3), текстовые файлы (*.txt, *doc) и др. Программа позволяет сжать виртуальные файлы, уменьшая общий размер создаваемого приложения в несколько раз, что делает Enigma Virtual Box незаменимым инструментом для создания портативных приложений.

Скриншоты Enigma Virtual Box:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 871
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСредства разработки
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Отзывы о программе Enigma Virtual Box

Gethard про Enigma Virtual Box 4.80 Build 20120705 [07-07-2012]

мла-уж, автор русский, а интерфейс проги руссифицировать не мог! куда мир катиться..(
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B1oS про Enigma Virtual Box 4.60 Build 20120607 [10-06-2012]

Слушай,Admin, у меня комп иногда глючит хочу показать народу как бороться с WinlockАМИ. Прога глючить жестко не будет?
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