Fruit Ninja Free – фруктовый ниндзя готов порезать на кусочки все летящие фрукты и избежать падающих бомб. Попробуйте свои силы в Классическом режиме, Дзен и самом популярном Аркадном режиме.

Персонажи Кацуро и Мари помогут на протяжении всей игры и присмотрят за вами, как на начальном уровне, так и на продвинутых. Разрезайте фрукты и получайте максимальное количество баллов, используйте подпитки и особые бананы для достижения особых результатов. Доставайте самурайский меч и отправляйтесь за фруктовой нарезочкой в этой забавной и популярной аркаде.