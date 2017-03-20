Looney Tunes Dash 1.85.08 для Android
Looney Tunes Dash – популярные персонажи Луни Тюнз предлагают отправиться в увлекательные путешествия по новым уровням. В легендарных эпизодах «Раскрашенная долина», «Твити и соседи» вас ожидают масса приключений, препятствий, сюрпризов, монет
Hill Climb Racing 1.31.2 для Android
Hill Climb Racing – однажды, молодой гонщик Ньютоном Биллом решил наплевать на законы физики и отправиться в захватывающее путешествие на своем джипчике. Чем дальше вы заедите, тем больше монет сможете собрать на улучшение или покупку нового
Смшешарик 2 2.0 для Android
Смешарик 2 - вторая часть бесплатной игры-аркады Смешарик для Android-смартфонов и планшетов. Задача игрока управлять главным героем и прыгать с платформы на платформу, собирая при этом сундуки с золотом
Tiny Thief 1.2.1 для Android
Tiny Thief – начните увлекательное приключение с бесстрашным и пронырливым героем Tiny Thief. Восстав против жадности и несправедливости в мире, маленький бунтарь готовится встретиться
Piano Tiles 4.0.6.6 для Android
Piano Tiles – проверьте свою реакцию в этой музыкальной игре. Ее правила очень простые: не нажимайте на белые клетки. Если нажимать только на черные плитки, то можно почувствовать себя виртуозным музыкантом, играющим мировые хиты. Соревнуйтесь с друзьями
Angry Birds Rio 2.6.4 для Android
Angry Birds Rio – сердитые птички отправляются в город-карнавал Рио. На этот раз, их рассердили вороватые обезьяны, похитившие их друзей. Начните игру с освобождения заложников, а потом отомстите обезьянам в привычном уже стиле. Используйте усиления