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Fruit Ninja Free для Android

Fruit Ninja Free 2.4.8.445939 для Android

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Описание Fruit Ninja Free 2.4.8.445939 для AndroidОписание   Скачать Fruit Ninja Free 2.4.8.445939 для AndroidСКАЧАТЬ (93,84 Мб) Скриншоты Fruit Ninja Free 2.4.8.445939 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Fruit Ninja Free 2.4.8.445939 для AndroidСтатистика   Отзывы о Fruit Ninja Free 2.4.8.445939 для AndroidОтзывы (15)  
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4.45 из 5, всего оценок - 554
  • Рейтинг программы - 4.45 из 5
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Fruit Ninja Free – фруктовый ниндзя готов порезать на кусочки все летящие фрукты и избежать падающих бомб. Попробуйте свои силы в Классическом режиме, Дзен и самом популярном Аркадном режиме.

Персонажи Кацуро и Мари помогут на протяжении всей игры и присмотрят за вами, как на начальном уровне, так и на продвинутых. Разрезайте фрукты и получайте максимальное количество баллов, используйте подпитки и особые бананы для достижения особых результатов. Доставайте самурайский меч и отправляйтесь за фруктовой нарезочкой в этой забавной и популярной аркаде.  

Что нового в Fruit Ninja Free 2.4.8.445939 для Android?
  • Счастливого дня Святого Патрика от команды Fruit Ninja! Чувствуешь, что удача на твоей стороне? Запусти новое обновление и узнай, так ли это!
  • НОВАЯ ТЕМА: приготовься – у нас все в золотом и зеленом, а у Сэнсея новый наряд!
  • НОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: делай комбо, чтобы создать Счастливые клеверы, и собери их, перетащив в Волшебную сумку!
  • НОВОЕ ЛЕЗВИЕ: твой приз за завершение мероприятия? Меч-клевер! Разрезай им фрукты – он может выстрелить листом клевера в случайном направлении и ты заработаешь бонус.
Скриншоты Fruit Ninja Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 112 688
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Fruit Ninja Free отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Fruit Ninja Free

Ирина про Fruit Ninja Free 1.9.2 для Android [20-06-2014]

Игра очень хорошая, только из фруктов винограда не хватает, хочется каких-то обновлений в игре.
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Никита про Fruit Ninja Free 1.8.8 для Android [13-01-2014]

Играл как то раз на своём планшете, потом удалилась из-за перепрошивки.
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Александр про Fruit Ninja Free 1.8.8 для Android [21-12-2013]

Хорошая игра.Дочке понравилась,да я и сам неудержался и поиграл
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мил про Fruit Ninja Free 1.8.8 для Android [13-10-2013]

а на самсунг 3 i9300 пойдёт? пишите вконтакте http://vk.com/mshimchyonok99 пишите в личку
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валера про Fruit Ninja Free 1.6.2.10 для Android [15-02-2013]

игра класс играю на pocetbook
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