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Zedge Ringtones & Wallpapers для Android

Zedge Ringtones & Wallpapers 5.14.5 для Android

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Описание Zedge Ringtones & Wallpapers 5.14.5 для AndroidОписание   Скачать Zedge Ringtones & Wallpapers 5.14.5 для AndroidСКАЧАТЬ (13,02 Мб) Скриншоты Zedge Ringtones & Wallpapers 5.14.5 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Zedge Ringtones & Wallpapers 5.14.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Zedge Ringtones & Wallpapers 5.14.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Zedge Ringtones & Wallpapers — приложение, предоставляющее доступ к огромному количеству рингтонов, звуков и обоев для Android-смартфонов и планшетов.

Все рингтоны и обои распределены по категориям, их можно сортировать различным способом. Все обои и рингтоны можно просмотреть или прослушать перед установкой на Android-устройство. Присутствуют тематические обои, приуроченые к наиболее популярным праздникам: Рождество, День Святого Валентина, День матери и др.

Используйте Facebook Connect для сохранения понравившегося контента и получайте к нему доступ с разных устройств. С помощью виджета можно быстро изменить обои или запускать свои любимые игры.

Скриншоты Zedge Ringtones & Wallpapers:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 19 290
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРингтоны - другое
 Программа Zedge Ringtones & Wallpapers отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Zedge Ringtones & Wallpapers

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