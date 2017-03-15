Zedge Ringtones & Wallpapers — приложение, предоставляющее доступ к огромному количеству рингтонов, звуков и обоев для Android-смартфонов и планшетов.

Все рингтоны и обои распределены по категориям, их можно сортировать различным способом. Все обои и рингтоны можно просмотреть или прослушать перед установкой на Android-устройство. Присутствуют тематические обои, приуроченые к наиболее популярным праздникам: Рождество, День Святого Валентина, День матери и др.

Используйте Facebook Connect для сохранения понравившегося контента и получайте к нему доступ с разных устройств. С помощью виджета можно быстро изменить обои или запускать свои любимые игры.