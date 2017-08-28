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Talking Ben the Dog для iOS

Talking Ben the Dog 3.4.2 для iPad

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Описание Talking Ben the Dog 3.4.2 для iPadОписание   Скачать Talking Ben the Dog 3.4.2 для iPadСКАЧАТЬ (82.9 Мб) Скриншоты Talking Ben the Dog 3.4.2 для iPadСкриншоты (6)   Статистика Talking Ben the Dog 3.4.2 для iPadСтатистика   Отзывы о Talking Ben the Dog 3.4.2 для iPadОтзывы (0)  
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4.90 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.90 из 5
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Talking Ben the Dog - очень веселый и забавный пес, который реагирует на звуки, которые издаются возле iPad и на касания экрана. Пес может поболтать с вами, поговорить по телефону, попить пивка, поужинать и т.п. Его можно гладить, пинать, при этом реакция пса разнообразна.

Программа очень понравится маленьким детям, которые могут играться с собакой часами. Все действия, которые происходят в игре можно записывать, а затем послать по email или выложить сразу на свой аккаунт в youtube или FaceBook.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Talking Ben the Dog:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x
Интерфейс Английский, Китайский, Японский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 204
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа Talking Ben the Dog отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Talking Ben the Dog

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