Ангіна UA - полное справочное руководство по всем действующим законам и нормативным актам для водителей Украины (есть даже текст Конституции Украины). Содержит все правила дорожного движения и все знаки, действующие на территории Украины.
Можно осуществлять навигацию по следующим разделам: Правила дорожного движения, Штрафы, Законы, Документы. Интерфейс программы доступен на русском и украинском языках.
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