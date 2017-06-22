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Color Splash for iPad для iOS

Color Splash for iPad 3.6.2 для iPad

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Описание Color Splash for iPad 3.6.2 для iPadОписание   Скачать Color Splash for iPad 3.6.2 для iPadСКАЧАТЬ (18.7 Мб) Скриншоты Color Splash for iPad 3.6.2 для iPadСкриншоты (8)   Статистика Color Splash for iPad 3.6.2 для iPadСтатистика   Отзывы о Color Splash for iPad 3.6.2 для iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Color Splash for iPad - очень хороший редактор для вашей фото коллекции. Позволяет акцентировать на фото любые детали выделяя их цветом на фоне черно-белого изображения. Нужно отдать должное разработчикам, интерфейс очень хорошо продуман. Работать с программой очень просто. В программу встроен видеоролик, в котором показывают возможности программы и как ею пользоваться. Программа однозначно стоит своих денег, даже больше.

Отредактированное фото можно сохранить в различном разрешении по выбору, его так же можно сразу послать на email или запостить в FaceBook. Если не успеваете отредактировать фото, сохраните сессию. При следующем запуске программы вы сможете продолжить с места на котором закончили работать в прошлый раз.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Color Splash for iPad:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $1.99
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 540
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
 Программа Color Splash for iPad отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Color Splash for iPad

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