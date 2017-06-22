Color Splash for iPad - очень хороший редактор для вашей фото коллекции. Позволяет акцентировать на фото любые детали выделяя их цветом на фоне черно-белого изображения. Нужно отдать должное разработчикам, интерфейс очень хорошо продуман. Работать с программой очень просто. В программу встроен видеоролик, в котором показывают возможности программы и как ею пользоваться. Программа однозначно стоит своих денег, даже больше.

Отредактированное фото можно сохранить в различном разрешении по выбору, его так же можно сразу послать на email или запостить в FaceBook. Если не успеваете отредактировать фото, сохраните сессию. При следующем запуске программы вы сможете продолжить с места на котором закончили работать в прошлый раз.