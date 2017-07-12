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Android Assistant для Android

Android Assistant 23.29 для Android

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Описание Android Assistant 23.29 для AndroidОписание   Скачать Android Assistant 23.29 для AndroidСКАЧАТЬ (1,16 Мб) Скриншоты Android Assistant 23.29 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Android Assistant 23.29 для AndroidСтатистика   Отзывы о Android Assistant 23.29 для AndroidОтзывы (3)  
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4.69 из 5, всего оценок - 54
  • Рейтинг программы - 4.69 из 5
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Android Assistant — полнофункциональная утилита для получения подробной информации и настройки Android-смартфона. С ее помощью вы сможете видеть использование ресурсов процессора, памяти, батареи, видеть все активные процессы, очищать кэш от данных различных программ, включать/выключать модули Bluetooth и Wi-Fi, удалять установленные приложения и выполнять еще рад процедур, которые продлять автономную работу устройства и сделают его работу более быстрой и удобной.

Среди других достоинств программы можно выделить встроенный файловый менеджер, позволяющий проводить операции с файлами, функцию автозапуска, контролирующую запуск приложений, быстрый доступ к настройкам звонков и громкостью, режим Тихого запуска и многое другое.  

Скриншоты Android Assistant:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 50 457
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБатареи - Менеджеры задач - другое
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Отзывы о программе Android Assistant

Vels про Android Assistant 5.6 для Android [25-11-2013]

Вируса нет. Сеня проверь сначала!
1 | | Ответить

Наум про Android Assistant 5.0 для Android [29-12-2012]

А прога весьма полезная. Вот только некоторые ее преимущества:
1. Если включить автооптимизацию программа будет выключать процессы висящие в памяти, использование этой опции дает ощутимую экономию энергии аккумулятора. По умолчанию стоит час и этого вполне достаточно
2.Использование функции App Backup позволяет создать инсталяционные версии установленных программ - своего рода акронис для андроид программ. Это бывает нужно когда обновляешь операционку или вдруг потерял программа по каким либо причинам исчезла с телефона. Фишка опции в том что она создает бекап обновленной версии программы, а не голый начальный вариант программы
3. Подробная информация о процессах, диспетчер файлов, настройки и многое другое. Рекомендую всем.
3 | 15 | Ответить

сеня про Android Assistant 4.8 для Android [19-12-2012]

вирус голимый шпион не качайте
5 | 2 | Ответить

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