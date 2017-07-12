Android Assistant — полнофункциональная утилита для получения подробной информации и настройки Android-смартфона. С ее помощью вы сможете видеть использование ресурсов процессора, памяти, батареи, видеть все активные процессы, очищать кэш от данных различных программ, включать/выключать модули Bluetooth и Wi-Fi, удалять установленные приложения и выполнять еще рад процедур, которые продлять автономную работу устройства и сделают его работу более быстрой и удобной.
Среди других достоинств программы можно выделить встроенный файловый менеджер, позволяющий проводить операции с файлами, функцию автозапуска, контролирующую запуск приложений, быстрый доступ к настройкам звонков и громкостью, режим Тихого запуска и многое другое.
Наум про Android Assistant 5.0 для Android [29-12-2012]
А прога весьма полезная. Вот только некоторые ее преимущества:
1. Если включить автооптимизацию программа будет выключать процессы висящие в памяти, использование этой опции дает ощутимую экономию энергии аккумулятора. По умолчанию стоит час и этого вполне достаточно
2.Использование функции App Backup позволяет создать инсталяционные версии установленных программ - своего рода акронис для андроид программ. Это бывает нужно когда обновляешь операционку или вдруг потерял программа по каким либо причинам исчезла с телефона. Фишка опции в том что она создает бекап обновленной версии программы, а не голый начальный вариант программы
3. Подробная информация о процессах, диспетчер файлов, настройки и многое другое. Рекомендую всем. 3 | 15 | Ответить
сеня про Android Assistant 4.8 для Android [19-12-2012]