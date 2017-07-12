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Ночные часы 4.1.0 для Android Ночные часы – при подключении зарядного устройства к девайсу, на дисплее появляются ночные часы с указанием времени, даты и состояния батареи. Приложение также Battery Doctor 6.11 для Android Battery Doctor – полезная утилита, позволяющая продлить автономное время работы вашего устройства. Приложение выявит и предложит закрыть самые "прожорливые" ShutApp 2.56 для Android Shutapp - полезное приложение, которое поможет вам сэкономить заряд аккумулятора вашего Android-устройства и продлить его работу без дополнительной подзарядки