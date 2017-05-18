Relax Melodies HD для iOS

Relax Melodies HD 6.0 для iPad

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Описание Relax Melodies HD 6.0 для iPadОписание   Скачать Relax Melodies HD 6.0 для iPadСКАЧАТЬ (160 Мб) Скриншоты Relax Melodies HD 6.0 для iPadСкриншоты (6)   Статистика Relax Melodies HD 6.0 для iPadСтатистика   Отзывы о Relax Melodies HD 6.0 для iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Relax Melodies HD - программа представляет собой коллекцию расслабляющих звуков и мелодий, которые можно выборочно воспроизводить или все сразу по желанию пользователя. Вы можете слушать как шумит лес, дождь, шторм, океан, ночной лес, треск дров в костре, завывает ветер, гремит гроза и многое другое.

В программе реализован таймер и будильник, который позволит вам не пропустить важную встречу. Программа может превращать iPad в прикроватные часы, отображая на весь экран текущее время мягким светом.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Relax Melodies HD:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 300
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - Музыка
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Отзывы о программе Relax Melodies HD

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