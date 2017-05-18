MyFitnessPal 7.15 для iPhone, iPad
MyFitnessPal - приложение для мобильных устройств на платформе iOS, с помощью которого пользователь может следить за состоянием своего здоровья. Присутствует счетчик
Diabetes Log 0.97.5 для iPhone, iPad, iPod
Diabetes Log - если вы болеете диабетом, то эта программа станет вашим помощником. Вы сможете записывать что и когда ели, сколько грамм и в какое время. Записи можно
Sleepmaker Wildlife Free 5.0.1 для iPhone, iPad, iPod
Sleepmaker Wildlife Free - поможет вам заснуть под приятные для вас звуки, если вы испытываете проблемы со сном. Можно настроить время проигрывания звуков и сам
Go Green 1.01 для iPhone, iPad, iPod
Go Green - эта программа позволяет вести "правильный" экологически чистый, эффективный и безопасный образ жизни. При каждом запуске она дает совет как лучше
eSleep Lite 1.7 для iPhone, iPad, iPod
eSleep Lite - программа может воспроизводить множество звуков, которые пользователь выбирает из списка. Если вас не устраивает засыпание или расслабление под звуки
Sleepmaker Storms Free 6.0.1 для iPad, iPhone, iPod
Sleepmaker Storms Free - слипмейкер. Программа, которая поможет вам заснуть под приятные для вас звуки, если вы испытываете проблемы со сном. Можно настроить время