|
|
|Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 8
|
- Рейтинг программы - 4.50 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
SkyORB - это 3D обсерватория в которой есть 3D карта звездного неба, 3D карта Солнечной системы, местоположение комет и спутников, фазы Луны, время восхода и заката Солнца, карту дня и ночи по всему Миру и многое другое в том числе компас и погодный информер.
Программа определяет ваше местоположение и относительно вас показывает текущее звездное небо даже если во время дня вы его не видите.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app