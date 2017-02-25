SkyORB - это 3D обсерватория в которой есть 3D карта звездного неба, 3D карта Солнечной системы, местоположение комет и спутников, фазы Луны, время восхода и заката Солнца, карту дня и ночи по всему Миру и многое другое в том числе компас и погодный информер.

Программа определяет ваше местоположение и относительно вас показывает текущее звездное небо даже если во время дня вы его не видите.