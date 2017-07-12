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Pool Billiards Pro для Android

Pool Billiards Pro 3.6 для Android

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Описание Pool Billiards Pro 3.6 для AndroidОписание   Скачать Pool Billiards Pro 3.6 для AndroidСКАЧАТЬ (6,49 Мб) Скриншоты Pool Billiards Pro 3.6 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Pool Billiards Pro 3.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Pool Billiards Pro 3.6 для AndroidОтзывы (1)  
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4.37 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.37 из 5
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Pool Billiards Pro — есть желающие сыграть партию в бильярд? Представляем отличную реализацию настольной игры с реалистичной трехмерной анимацией и звуковыми эффектами.

Основные особенности игры:

  • Чувствительное сенсорное управление кием.
  • 8- и 9-шаровый пул.
  • Несколько режимов игры.
  • Возможность играть против ИИ, с другим человеком на одном устройстве или выбрать соперника онлайн.
Скриншоты Pool Billiards Pro:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 1.x, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 20 317
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт - Симуляторы
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Отзывы о программе Pool Billiards Pro

Стас про Pool Master 2.46 для Android [08-10-2013]

Отличная игра!Бильярд достаточно реалистичен!
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