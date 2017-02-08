Мастер Бургер — отличная игра для Android, в которой вам нужно успевать делать разнообразные бутерброды для голодных посетителей кафе. Каждый из них может заказать особый бутерброд, а вы должны сделать заказ в точности и отдать клиенту.

Чтобы посетители не скучали в очереди вы можете купить музыкальный автомат, для ускорение работы повара можно использовать кофе-машину. Также вы можете покупать различные приправы, которые подходят для разных видов бутербродов. Попробуйте два игровых режима (Квест и Час Пик), пройдите более 100 уровней и научитесь готовить более 80 видов гамбургеров.