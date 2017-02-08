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Мастер Бургер для Android

Мастер Бургер 1.6 для Android

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Описание Мастер Бургер 1.6 для AndroidОписание   Скачать Мастер Бургер 1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (48,48 Мб) Скриншоты Мастер Бургер 1.6 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Мастер Бургер 1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Мастер Бургер 1.6 для AndroidОтзывы (2)  Видеоролик к программе Мастер Бургер 1.6 для AndroidВидеоролик  
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4.54 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.54 из 5
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Мастер Бургер — отличная игра для Android, в которой вам нужно успевать делать разнообразные бутерброды для голодных посетителей кафе. Каждый из них может заказать особый бутерброд, а вы должны сделать заказ в точности и отдать клиенту.

Чтобы посетители не скучали в очереди вы можете купить музыкальный автомат, для ускорение работы повара можно использовать кофе-машину. Также вы можете покупать различные приправы, которые подходят для разных видов бутербродов. Попробуйте два игровых режима (Квест и Час Пик), пройдите более 100 уровней и научитесь готовить более 80 видов гамбургеров.

Что нового в Мастер Бургер 1.6 для Android?
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Скриншоты Мастер Бургер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 028
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Мастер Бургер отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Мастер Бургер

Мария про Мастер Бургер 1.4 для Android [16-02-2013]

Игра класная. Но жаль что сокращеная версия
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Ольга про Мастер Бургер 1.0.1 для Android [05-10-2011]

Игра очень увлекательная,затягивает, да еще на русском, КЛАСС !!!Спасибо!
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