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SystemRescueCD для Windows

SystemRescueCD 4.9.1

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Описание SystemRescueCD 4.9.1Описание   Скачать SystemRescueCD 4.9.1СКАЧАТЬ (489,24 Мб) Скриншоты SystemRescueCD 4.9.1Скриншоты (5)   Статистика SystemRescueCD 4.9.1Статистика   Отзывы о SystemRescueCD 4.9.1Отзывы (2)  
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3.85 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.85 из 5
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SystemRescueCD - загрузочный LiveCD, основанный на Linux, в комплект которого входит набор функциональных инструментов для администрирования и восстановления системы и пользовательских данных после сбоя. Содержит пакет программ для работы с жестким диском (разбивка на разделы, диагностика, сохранение и восстановление разделов), настройки сетевого соединения, а также имеется средство поиска руткитов и встроенный антивирус.

Ключевые особенности программы:

  • Поддержка наиболее популярных файловых систем (ext2/ext3/ext4, reiserfs, reiser4, btrfs, xfs, jfs, vfat, ntfs, iso9660).
  • Создание, удаление и копирование разделов жёсткого диска с помощью утилиты Gparted.
  • Возможность копирования разделов жёсткого диска в файлы или в разделы другого жёсткого диска (Partimage).
  • Восстановление пользовательских данных, как например музыка, фотографии и пр. (Photorec).
  • Поддержка разнообразных внешних носителей информации.
  • Наличие встроенного антивируса ClamAV.
  • Наличие утилиты для работы с архивами.
  • Встроенный текстовый редактор.
  • Встроенный файловый менеджер и браузер.
  • Возможность работы с сетью (ssh-, dhcp-, tftp-, vnc- сервера, rsync, nfs-, samba-, ftp- клиенты).
  • Создание пользователем собственных вариантов загрузочного диска.
  • Выбор 32-х или 64-х битного ядра при загрузке, а также возможность указать дополнительные опции ядра при загрузке.
Что нового в SystemRescueCD 4.9.1?
  • Улучшена работа программы
Скриншоты SystemRescueCD:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4 309
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных - HDD утилиты

Отзывы о программе SystemRescueCD

из деревни про SystemRescueCD 4.1.0 [12-03-2014]

Очень полезный набор инструментов.
3 | | Ответить

apoval про SystemRescueCD 2.3.1 [13-09-2011]

отличная прога за исключением кламав антивиря
лучше самому дописать туда доктор веб лайв юсб
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