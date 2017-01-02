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5 SystemRescueCD - загрузочный LiveCD, основанный на Linux, в комплект которого входит набор функциональных инструментов для администрирования и восстановления системы и пользовательских данных после сбоя. Содержит пакет программ для работы с жестким диском (разбивка на разделы, диагностика, сохранение и восстановление разделов), настройки сетевого соединения, а также имеется средство поиска руткитов и встроенный антивирус.



Ключевые особенности программы: Поддержка наиболее популярных файловых систем (ext2/ext3/ext4, reiserfs, reiser4, btrfs, xfs, jfs, vfat, ntfs, iso9660).

Создание, удаление и копирование разделов жёсткого диска с помощью утилиты Gparted.

Возможность копирования разделов жёсткого диска в файлы или в разделы другого жёсткого диска (Partimage).

Восстановление пользовательских данных, как например музыка, фотографии и пр. (Photorec).

Поддержка разнообразных внешних носителей информации.

Наличие встроенного антивируса ClamAV.

Наличие утилиты для работы с архивами.

Встроенный текстовый редактор.

Встроенный файловый менеджер и браузер.

Возможность работы с сетью (ssh-, dhcp-, tftp-, vnc- сервера, rsync, nfs-, samba-, ftp- клиенты).

Создание пользователем собственных вариантов загрузочного диска.

Выбор 32-х или 64-х битного ядра при загрузке, а также возможность указать дополнительные опции ядра при загрузке. Что нового в SystemRescueCD 4.9.1?

Улучшена работа программы