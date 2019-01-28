SSD Tweaker для Windows

SSD Tweaker 4.0.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание SSD Tweaker 4.0.1Описание   Скачать SSD Tweaker 4.0.1СКАЧАТЬ (786 Кб) Скриншоты SSD Tweaker 4.0.1Скриншоты (1)   Статистика SSD Tweaker 4.0.1Статистика   Отзывы о SSD Tweaker 4.0.1Отзывы (5)  
Оцените программу!
3.92 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 3.92 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SSD Tweaker - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет быстро настроить операционную систему на оптимальное взаимодействие с твердотельными SSD-накопителями.

Программа отключает ненужные больше функции, выполняющие лишние операции и снижающие ресурс SSD-диска, дает возможность активировать и деактивировать службы индексирования Windows, управлять средствами восстановления системы, дефрагментации и др. Присутствует ручной и автоматический режим настройки параметров (функция Auto Tweak).

Скриншоты SSD Tweaker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)23 / 34 218
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация - HDD утилиты
ТОП-сегодня раздела "Настройка, оптимизация"
 

MSI Afterburner 4.5.0

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя

Mem Reduct 3.3.4

Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой памяти, улучшив тем самым быстродействие и отклик системы. Дает

Process Hacker 2.39.124

Process Hacker - мощное приложение для полного контроля над задачами, процессами и службами, с возможностью просмотра их подробной статистики, графиков

CCleaner 5.52.6967

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря

Win 10 Tweaker 13.0

Простой в использовании твикер для Windows, с помощью которого можно быстро и легко оптимизировать систему и улучшить ее производительность. Все пункты содержат

Destroy Windows 10 Spying 2.2.2.2

Destroy Windows 10 Spying - небольшая портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко отключить в Windows 7/8/10 параметры телеметрии, отвечающие за

скачать Adguard

Отзывы о программе SSD Tweaker

HHGHGH про SSD Tweaker 3.7.1 [05-07-2018]

Требует установки NET Framework 3.5 на 10 тке - а кер ты его установишь фак перефак
1 | | Ответить

искатель истины про SSD Tweaker 3.6.0 [17-07-2016]

установил,проверил скорость и .....,УДАЛИЛ.Теперь ищу как все исправить
| 7 | Ответить

Евгений про SSD Tweaker 3.0.2 [23-05-2013]

Неполная версия.... За доп.функционал нужно платить ((((
| 4 | Ответить

pitkon про SSD Tweaker 2.1.5 [02-02-2013]

...установил-не понял-снес...
Ключевое словосочетание - не понял...
Весьма полезная программка для не желающихся заморачиваться ручной настройкой.
1 | 4 | Ответить

aaakimov про SSD Tweaker 2.1.1 [31-08-2012]

установил-не понял-снес!
| | Ответить

Читать все отзывы (5) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 