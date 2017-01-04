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Adminsoft Accounts для Windows

Adminsoft Accounts 4.154

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Описание Adminsoft Accounts 4.154Описание   Скачать Adminsoft Accounts 4.154СКАЧАТЬ (21,59 Мб) Скриншоты Adminsoft Accounts 4.154Скриншоты (8)   Статистика Adminsoft Accounts 4.154Статистика   Отзывы о Adminsoft Accounts 4.154Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Adminsoft Accounts - многофункциональный инструмент для ведения бухгалтерского учета. Позволяет управлять всеми данными, информацией о клиентах и поставщиках, создавать счет-фактуры, ведомости и отчеты. Есть возможность экспортировать данные в Microsoft Word и Excel, OpenOffice, а также отправлять по электронной почте. Прост в использовании и имеет гибкие настройки. Не имеет никаких ограничений и всплывающих окон с рекламой. Подходит для большинства малых и средних предприятий. Поддерживает мультивалютность, многопользовательский режим и работу на нескольких предприятиях одновременно.

Скриншоты Adminsoft Accounts:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $45.00
Ограничение в работе программыдля одного пользователя, на одну валюту
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 98
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 727
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДокументы - Ведение дел - Бухгалтерия

Отзывы о программе Adminsoft Accounts

bynthatqc про Adminsoft Accounts 4.085 [05-09-2014]

Интересный инструмент но чего-то не хватает.
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