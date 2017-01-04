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5 Adminsoft Accounts - многофункциональный инструмент для ведения бухгалтерского учета. Позволяет управлять всеми данными, информацией о клиентах и поставщиках, создавать счет-фактуры, ведомости и отчеты. Есть возможность экспортировать данные в Microsoft Word и Excel, OpenOffice, а также отправлять по электронной почте. Прост в использовании и имеет гибкие настройки. Не имеет никаких ограничений и всплывающих окон с рекламой. Подходит для большинства малых и средних предприятий. Поддерживает мультивалютность, многопользовательский режим и работу на нескольких предприятиях одновременно.