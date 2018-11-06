SmartVizor Variable Data Printing для Windows

SmartVizor Variable Data Printing 26.5.181.101

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Описание SmartVizor Variable Data Printing 26.5.181.101Описание   Скачать SmartVizor Variable Data Printing 26.5.181.101СКАЧАТЬ (56,32 Мб) Скриншоты SmartVizor Variable Data Printing 26.5.181.101Скриншоты (4)   Статистика SmartVizor Variable Data Printing 26.5.181.101Статистика   Отзывы о SmartVizor Variable Data Printing 26.5.181.101Отзывы (0)  
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SmartVizor Variable Data Printing - мощный и профессиональный инструмент для создания и печати шаблонов документов. В качестве шаблона может быть использован графический файл, документ Word или PDF, что позволяет использовать для их создания такие продукты, как Adobe InDesign или Adobe PageMaker или Adobe Illustrator или Microsoft Word.

Программа позволяет работать практически со всеми форматами баз данных - Dbase (.dbf), Microsoft FoxPro (.dbf), Paradox (.db), Microsoft Excel (.xls), ASCII (.csv, .txt), а также присутствует поддержка ODBC, что дает возможность напрямую подключаться к пользовательской базе данных и при желании использовать SQL. Кроме того SmartVizor Variable Data Printing умеет работать с более чем 20 типами штрих-кодов (Code 39, UPC/EAN, Code 128, Codabar, MSI Plessy, POSTNET и др.).

Что нового в SmartVizor Variable Data Printing 26.5.181.101?
  • Добавлен цифровой генератор этикеток и программная функция печати.
Скриншоты SmartVizor Variable Data Printing:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $395.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 068
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВизитки, полиграфия - Редакторы
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Отзывы о программе SmartVizor Variable Data Printing

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