Emsisoft Internet Security Pack - универсальный набор "все в одном", который предоставляет пользователю комплексную, эффективную, и в то же время, простую в использовании защиту в сети Интернет. Программный продукт сочетает в себе Emsisoft Anti-Malware, который благодаря наличию двух сканирующих движков предоставляет полную защиту от вирусных и интернет угроз, а также мощный файрволл Emsisoft Online Armor Firewall, защищающий операционную систему от вредоносного действия. Ключевые особенности программы:

Отзывы о программе Emsisoft Internet Security Pack ыыыыъъъ 1) Alex +1

2)Я бы не стал так уж расхваливать сие, например его фаерволу сильно не понравился virtualbox, который у меня стоял из-за разделяемого системного ресурса(не помню точно - или сетевой драйвер или еще какой). При этом ни у KIS ни у ESSET ни у DrWeb, ни у Comodo таких претензий не было. Не ну канеш мож он обеспечивает суперзащиту, но лень шаманить и это проверять.

А бесплатная утилита ниче так, хотя все равно пользуюсь старым добрым CureIt

| 1 | Ответить Игорь (вечный юзер) PS. Файрволл в отличии от комодовского пропускает тест-двойник.

6 | 3 | Ответить Игорь (вечный юзер) Бешено хавает трафик - 19.10.14. (в первый день)съел 178Гб. 20.10.14 - 64,4 Гб и сегодня уже с утра уже успел сожрать 2,5 гига!!! За это время ничего серьёзного не качал... Почему так много жрёт? Я шоке!!! Кто нибудь может объяснить? Только из-за этого я собираюсь его (Emsisoft Internet Security 9.0.0.4570 Final) сносить. Кроме трафика - в остальном всё на +5!!!

| 10 | Ответить Дмитрий Антивирус отличный!НЕ грузит систему.

2 | | Ответить Candellmans Дмитрий Умопомрачительно убивает проц при сканировании- хоть интел хоть амд

| 1 | Ответить александр пользовался им и ранее но одно время он стал пропускать много зловредов пришлось снести но сейчас после выхода новой версии полностью реабилитировался,работает лучше прежнего,рекомендую

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