Emsisoft Internet Security Pack - универсальный набор "все в одном", который предоставляет пользователю комплексную, эффективную, и в то же время, простую в использовании защиту в сети Интернет. Программный продукт сочетает в себе Emsisoft Anti-Malware, который благодаря наличию двух сканирующих движков предоставляет полную защиту от вирусных и интернет угроз, а также мощный файрволл Emsisoft Online Armor Firewall, защищающий операционную систему от вредоносного действия.
Ключевые особенности программы:
Полноценная защита от вирусов, шпионов и другого вредного ПО.
Наличие двух технологий сканирования.
Мониторинг программ в реальном времени.
Встроенная веб-защита для обеспечения безопасности в сети Интернет.
Блокирование файрволлом неизвестного или подозрительного трафика.
Защита программ (разрешает запуск только доверенным программам).
Встроенный антикейлоггер.
Совместимость с другими антивирусными программами.
Наличие режима банкинга и многое другое.
Что нового в Emsisoft Internet Security Pack 12.2.0.7060?
Отзывы о программе Emsisoft Internet Security Pack
ыыыыъъъ про Emsisoft Internet Security Pack 10.0.0.5735 Final [07-10-2015]
1) Alex +1
2)Я бы не стал так уж расхваливать сие, например его фаерволу сильно не понравился virtualbox, который у меня стоял из-за разделяемого системного ресурса(не помню точно - или сетевой драйвер или еще какой). При этом ни у KIS ни у ESSET ни у DrWeb, ни у Comodo таких претензий не было. Не ну канеш мож он обеспечивает суперзащиту, но лень шаманить и это проверять.
А бесплатная утилита ниче так, хотя все равно пользуюсь старым добрым CureIt | 1 | Ответить
Игорь (вечный юзер) про Emsisoft Internet Security Pack 9.0.0.4570 Final [21-10-2014]
PS. Файрволл в отличии от комодовского пропускает тест-двойник. 6 | 3 | Ответить
Игорь (вечный юзер) про Emsisoft Internet Security Pack 9.0.0.4570 Final [21-10-2014]
Бешено хавает трафик - 19.10.14. (в первый день)съел 178Гб. 20.10.14 - 64,4 Гб и сегодня уже с утра уже успел сожрать 2,5 гига!!! За это время ничего серьёзного не качал... Почему так много жрёт? Я шоке!!! Кто нибудь может объяснить? Только из-за этого я собираюсь его (Emsisoft Internet Security 9.0.0.4570 Final) сносить. Кроме трафика - в остальном всё на +5!!! | 10 | Ответить
Дмитрий про Emsisoft Internet Security Pack 9.0.0.4453 Final [07-10-2014]
Candellmans в ответ Дмитрий про Emsisoft Internet Security Pack 12.0.0.6844 [26-10-2016]
Умопомрачительно убивает проц при сканировании- хоть интел хоть амд | 1 | Ответить
александр про Emsisoft Internet Security Pack 9.0.0.4157 Pack [01-07-2014]
пользовался им и ранее но одно время он стал пропускать много зловредов пришлось снести но сейчас после выхода новой версии полностью реабилитировался,работает лучше прежнего,рекомендую 1 | 1 | Ответить