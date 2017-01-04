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Emsisoft Internet Security Pack для Windows

Emsisoft Internet Security Pack 12.2.0.7060

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Описание Emsisoft Internet Security Pack 12.2.0.7060Описание   Скачать Emsisoft Internet Security Pack 12.2.0.7060СКАЧАТЬ (227,92 Мб) Скриншоты Emsisoft Internet Security Pack 12.2.0.7060Скриншоты (10)   Статистика Emsisoft Internet Security Pack 12.2.0.7060Статистика   Отзывы о Emsisoft Internet Security Pack 12.2.0.7060Отзывы (21)  
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4.55 из 5, всего оценок - 50
  • Рейтинг программы - 4.55 из 5
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Emsisoft Internet Security Pack - универсальный набор "все в одном", который предоставляет пользователю комплексную, эффективную, и в то же время, простую в использовании защиту в сети Интернет. Программный продукт сочетает в себе Emsisoft Anti-Malware, который благодаря наличию двух сканирующих движков предоставляет полную защиту от вирусных и интернет угроз, а также мощный файрволл Emsisoft Online Armor Firewall, защищающий операционную систему от вредоносного действия.

Ключевые особенности программы:

  • Полноценная защита от вирусов, шпионов и другого вредного ПО.
  • Наличие двух технологий сканирования.
  • Мониторинг программ в реальном времени.
  • Встроенная веб-защита для обеспечения безопасности в сети Интернет.
  • Блокирование файрволлом неизвестного или подозрительного трафика.
  • Защита программ (разрешает запуск только доверенным программам).
  • Встроенный антикейлоггер.
  • Совместимость с другими антивирусными программами.
  • Наличие режима банкинга и многое другое.
Что нового в Emsisoft Internet Security Pack 12.2.0.7060?
  • Исправлена утечка реестра.
  • Исправлена уязвимость приложения.
Скриншоты Emsisoft Internet Security Pack:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 24.97 евро
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 6 042
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFirewalls - Антивирусы - Комплексная защита
 Программа Emsisoft Internet Security Pack отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Emsisoft Internet Security Pack

ыыыыъъъ про Emsisoft Internet Security Pack 10.0.0.5735 Final [07-10-2015]

1) Alex +1
2)Я бы не стал так уж расхваливать сие, например его фаерволу сильно не понравился virtualbox, который у меня стоял из-за разделяемого системного ресурса(не помню точно - или сетевой драйвер или еще какой). При этом ни у KIS ни у ESSET ни у DrWeb, ни у Comodo таких претензий не было. Не ну канеш мож он обеспечивает суперзащиту, но лень шаманить и это проверять.
А бесплатная утилита ниче так, хотя все равно пользуюсь старым добрым CureIt
| 1 | Ответить

Игорь (вечный юзер) про Emsisoft Internet Security Pack 9.0.0.4570 Final [21-10-2014]

PS. Файрволл в отличии от комодовского пропускает тест-двойник.
6 | 3 | Ответить

Игорь (вечный юзер) про Emsisoft Internet Security Pack 9.0.0.4570 Final [21-10-2014]

Бешено хавает трафик - 19.10.14. (в первый день)съел 178Гб. 20.10.14 - 64,4 Гб и сегодня уже с утра уже успел сожрать 2,5 гига!!! За это время ничего серьёзного не качал... Почему так много жрёт? Я шоке!!! Кто нибудь может объяснить? Только из-за этого я собираюсь его (Emsisoft Internet Security 9.0.0.4570 Final) сносить. Кроме трафика - в остальном всё на +5!!!
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Дмитрий про Emsisoft Internet Security Pack 9.0.0.4453 Final [07-10-2014]

Антивирус отличный!НЕ грузит систему.
2 | | Ответить

Candellmans в ответ Дмитрий про Emsisoft Internet Security Pack 12.0.0.6844 [26-10-2016]

Умопомрачительно убивает проц при сканировании- хоть интел хоть амд
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александр про Emsisoft Internet Security Pack 9.0.0.4157 Pack [01-07-2014]

пользовался им и ранее но одно время он стал пропускать много зловредов пришлось снести но сейчас после выхода новой версии полностью реабилитировался,работает лучше прежнего,рекомендую
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