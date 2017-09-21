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Jelly Defense для iOS

Jelly Defense 1.25 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Jelly Defense 1.25 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Jelly Defense 1.25 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (298 Мб) Скриншоты Jelly Defense 1.25 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (7)   Статистика Jelly Defense 1.25 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Jelly Defense 1.25 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
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4.85 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.85 из 5
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Jelly Defense - стратегия в которой нужно расставлять башни так, чтобы у желе не было никаких шансов пройти к вашим кристаллам. Башни нужно строить того цвета, какого цвета желейные человечки, пытающиеся пробраться через ваши укрепления к кристаллам. Есть башни двуцветные, они могут уничтожать желе двух цветов, но при этом они менее мощные.

Башни можно апгрейдить. Для этого нужно коснуться башни на несколько секунд и выбрать вариант апгрейда. Если башня не нужна, ее можно развалить, при этом получите 80% от ее стоимости обратно, и постороить в нужном месте, в котором происходят частые прорывы.

Помните, что число кристалов ограничено. Каждый прорвавшийся желейный человечек уносит с собой 1 кристал. Количество оставшихся атак указывается в сердцевине белого цветка на игровом поле. В самый первый раз помощник поможет вам разобраться с управлением в игре, так что трудностей у вас никаких возникнуть не должно.

Jelly Defense реально очень сильно захватывает и можно просидеть час не заметив как прошло время. Статус программы иногда меняется на бесплатный, так же цена иногда падает с 2.99 до 0.99. Если жалко тратить деньги на игру - посматривайте периодически, возможно повезет.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Jelly Defense:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $2.99
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 864
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Стратегии
 Программа Jelly Defense отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Jelly Defense

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