Jelly Defense - стратегия в которой нужно расставлять башни так, чтобы у желе не было никаких шансов пройти к вашим кристаллам. Башни нужно строить того цвета, какого цвета желейные человечки, пытающиеся пробраться через ваши укрепления к кристаллам. Есть башни двуцветные, они могут уничтожать желе двух цветов, но при этом они менее мощные.

Башни можно апгрейдить. Для этого нужно коснуться башни на несколько секунд и выбрать вариант апгрейда. Если башня не нужна, ее можно развалить, при этом получите 80% от ее стоимости обратно, и постороить в нужном месте, в котором происходят частые прорывы.

Помните, что число кристалов ограничено. Каждый прорвавшийся желейный человечек уносит с собой 1 кристал. Количество оставшихся атак указывается в сердцевине белого цветка на игровом поле. В самый первый раз помощник поможет вам разобраться с управлением в игре, так что трудностей у вас никаких возникнуть не должно.

Jelly Defense реально очень сильно захватывает и можно просидеть час не заметив как прошло время. Статус программы иногда меняется на бесплатный, так же цена иногда падает с 2.99 до 0.99. Если жалко тратить деньги на игру - посматривайте периодически, возможно повезет.