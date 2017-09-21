Sudoku 2.0 для iPhone, iPad, iPod
Sudoku - классическая японская логическая игра для iPhone. Цель игры — заполнить квадрат 9х9 клеток цифрами так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце, а также в
Geared 1.30 для iPad
Geared - эта игра летом 2010 года возглавила ТОП самых популярных игр для iPad. Игра состоит из 150 уровней и представляет собой головоломку, в которой нужно на
Ultimate Gem 1.6 для iPad, iPhone, iPod
Ultimate Gem - игра из серии сократи группу предметов по цвету если их больше 3=х. Единственное отличие этой игры от подобных в том, что в ней можно сокращать
Крокодильчик Свомпи 2 1.5.2 для iPhone, iPad
Крокодильчик Свомпи 2 - помогите крокодильчику Свомпи принять душ, подведя к его ванной комнате воду. В игре множество уровней, на которых вас ждет большое
Найди слова 1.0.0 для iPhone, iPad
Головоломка для iOS-устройств, в которой игроку необходимо искать и выделять слова среди хаотически расположенных букв. За найденные слова начисляются баллы, которые
Connect 5 1.3 для iPhone, iPad, iPod
Connect 5 - известная логическая игра, теперь в реализации для iPhone. Нужно быстрее соперника расположить 5 шариков подряд. Кто быстрее это сделает тот и победил.