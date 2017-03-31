Яндекс.Браузер 17.3.2.107 для iPhone, iPad Яндекс.Браузер - версия для iOS-устройств одного из самых популярных браузеров с массой полезных и удобных функций Adblock Browser 1.5.1 для iPhone, iPad Adblock Browser - необычный браузер от разработчиков известного блокировщика рекламы Adblock Plus, который по умолчанию "режет" раздражающую рекламу, избавляя Вас от необходимости искать и устанавливать для этого дополнительные инструменты Opera Coast 5.04 для iPad, iPhone Opera Coast - инновационная разработка мощного и удобного браузера для полной свободы повседневных действий в интернете, начиная от развлечений и заканчивая рабочими задачами

Opera Mini 14.0.0 для iPhone, iPad Opera Mini - быстрый Интернет браузер для мобильных устройств. Позволяет: сохранять отдельные html страницы и файлы, добавлять до 10 сайтов в экспресс-панель, осуществлять поиск как на странице так и в выбранном фрагменте текста Firefox 6.1 для iPhone, iPad Firefox для iPhone, iPad - реализация популярного браузера для "яблочных" мобильных устройств, которая объединила в себе все самые лучшие функции для удобного и комфортного ежедневного серфинга Google Chrome 57.0.2987.137 для iPhone, iPad Google Chrome - версия одного из самых лучших и популярных браузеров для мобильной платформы iOS