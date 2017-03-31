iCab Mobile для iOS

iCab Mobile 9.8.2 для iPhone, iPad, iPod

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Описание iCab Mobile 9.8.2 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать iCab Mobile 9.8.2 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (19.4 Мб) Скриншоты iCab Mobile 9.8.2 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (14)   Статистика iCab Mobile 9.8.2 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о iCab Mobile 9.8.2 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (1)  
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2.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
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iCab Mobile - браузер для мобильных устройств на платформе iOS. Интерфейс сильно напоминает интерфейс штатного браузера Safari, но на этом сходство заканчивается. Функционал браузера просто потресающий.

Основные возможности браузера iCab Mobile:

  • быстрое добавление сайтов в экспресс панель;
  • режим повышенной безопасности, во время которого данные кукисов, логины и пароли нигде не сохраняются, не ведется история посещения вебсайтов;
  • оптимизация трафика (за счет сжатия страницы);
  • безопасное хранение логинов и паролей с возможностью создания резервной копии и синхронизации ее с настольным ПК;
  • полноэкранный режим просмотра html страниц;
  • автоматическое заполнение форм данными хранящимися в защищенном хранилище (логины, пароли, ФИО, данные кредитных карт и прочее);
  • поддержка плагинов (например, можно загружать ролики с youtube и смотреть их оффлайн);
  • загрузка любых типов файлов с последующим просмотром, если расширение загруженного файла поддерживается операционной системой;
  • изменение идентификатора браузера (может представляться как Opera, Internet Explorer, FireFox, Safari и т.п.);
  • тонкая настройка фильтров (можно отключать рекламные блоки на страницах, счетчики и еще много чего);
  • возможность интегрирования сторонних поисковых движков (можно прикрутить поиск от Google, Yandex, Mail и т.п.);
  • интеграция с Dropbox, FireFox Sync.
  • и еще много чего.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты iCab Mobile:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $1.99
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x, iOS 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)1 / 8 935
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
 Программа iCab Mobile отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе iCab Mobile

Владимир про iCab Mobile 9.5.2 для iPhone, iPad, iPod [24-09-2016]

Неплохая программа. Однако в ней перестала работать вкладка Размер шрифта. Последнее обновление проблему не устранила. Возможность написать разработчику отсутствует.
Нет возможности сортировать и переименовывать скачанный и сохраненный контент.
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