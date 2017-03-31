iCab Mobile - браузер для мобильных устройств на платформе iOS. Интерфейс сильно напоминает интерфейс штатного браузера Safari, но на этом сходство заканчивается. Функционал браузера просто потресающий.
Основные возможности браузера iCab Mobile:
быстрое добавление сайтов в экспресс панель;
режим повышенной безопасности, во время которого данные кукисов, логины и пароли нигде не сохраняются, не ведется история посещения вебсайтов;
оптимизация трафика (за счет сжатия страницы);
безопасное хранение логинов и паролей с возможностью создания резервной копии и синхронизации ее с настольным ПК;
полноэкранный режим просмотра html страниц;
автоматическое заполнение форм данными хранящимися в защищенном хранилище (логины, пароли, ФИО, данные кредитных карт и прочее);
поддержка плагинов (например, можно загружать ролики с youtube и смотреть их оффлайн);
загрузка любых типов файлов с последующим просмотром, если расширение загруженного файла поддерживается операционной системой;
изменение идентификатора браузера (может представляться как Opera, Internet Explorer, FireFox, Safari и т.п.);
тонкая настройка фильтров (можно отключать рекламные блоки на страницах, счетчики и еще много чего);
возможность интегрирования сторонних поисковых движков (можно прикрутить поиск от Google, Yandex, Mail и т.п.);
интеграция с Dropbox, FireFox Sync.
и еще много чего.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
Владимир про iCab Mobile 9.5.2 для iPhone, iPad, iPod [24-09-2016]
Неплохая программа. Однако в ней перестала работать вкладка Размер шрифта. Последнее обновление проблему не устранила. Возможность написать разработчику отсутствует.
Нет возможности сортировать и переименовывать скачанный и сохраненный контент. | | Ответить
Adblock Browser - необычный браузер от разработчиков известного блокировщика рекламы Adblock Plus, который по умолчанию "режет" раздражающую рекламу, избавляя Вас от необходимости искать и устанавливать для этого дополнительные инструменты
Opera Mini - быстрый Интернет браузер для мобильных устройств. Позволяет: сохранять отдельные html страницы и файлы, добавлять до 10 сайтов в экспресс-панель, осуществлять поиск как на странице так и в выбранном фрагменте текста