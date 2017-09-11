Windows Firewall Control - небольшая бесплатная утилита, которая обеспечивает комфортный доступ пользователю к наиболее часто используемым опциям встроенного брандмауэра операционных систем Windows. Встроенный инструмент Firewall, который реализован в операционках семейства Windows, к сожалению, не достаточно удобен для настройки и управления, что затрудняет использование всех его возможностей особенно неопытным пользователям. Однако с помощью приложения даже новичок, не владеющий техническими тонкостями администрирования ПК, сможет настроить свой сетевой барьер на самые оптимальные параметры.
После инсталляции программа размещается в системном трее (контекстном меню), откуда и осуществляется эффективное управление различными опциями фаервола. Например, можно быстро разрешить/запретить другим программам выходить в сеть, настраивать дополнительные правила, посмотреть текущие активные сетевые соединения, импортировать/экспортировать политики и многое другое.
Windows Firewall Control имеет несколько режимов фильтрации трафика:
High Filtering (высокий) - все исходящие соединения блокируются, не позволяя подключиться в Вашему ПК.
Medium Filtering (средний) - блокируются соединения, которые не соответствуют установленному Вами правилу, а остальные работают без ограничений.
Low Filtering (низкий) - разрешаются соединения, которые в том числе и не соответствуют правилу, но у Вас есть возможность блокировки приложений для предотвращения исходящего соединения.
No Filtering (без фильтрации) - Firewall Windows полностью отключен (не рекомендуется к использованию).
Windows 7 DreamScene Activator - небольшая программа для установки на рабочий стол в качестве фона вилеоклипа в формате WMV или MPG
Отзывы о программе Windows Firewall Control
Татьяна про Windows Firewall Control 4.8.3.0 [31-07-2016]
Не плохая прога.
Русифицируется -просто.
+сы. Можно настроить все исходящие соединения в ручную. каким то программам разрешить выход в сеть а каким то -нет...
- сы. Настраивать те же программы в ручную- для многих "геморрой" и эта программа точно не для- домохозяек.
Вообще, родной брандмауер (Windows Firewall)- можно настроить 2 кликами. Ставятся галки- в "запретить входящие соединения" (на умолчании галки эти не стоят- их нужно поставить) И все.
Родной Брандмауер- без посторонних фаерволлов- совсем не плох. 1 | 1 | Ответить
(ерж про Windows Firewall Control 4.1.0.1 [02-07-2014]
Может есть смысл добавить ссылку на загрузку русского языкового файла с сайта разработчика по информации пользователя Valerikа | | Ответить
Admin в ответ (ерж про Windows Firewall Control 4.1.0.1 [03-07-2014]
Ссылка на скачивание русского языкового файла добавлена. | 3 | Ответить
Valerik про Windows Firewall Control 4.0.2.4 [01-12-2013]
Обновился русский языковой файл(скачивается с домашней страницы) | | Ответить