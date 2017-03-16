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5 Wireshark - бесплатный сниффер предназначенный для анализа трафика компьютерных сетей (Ethernet, FDDI, PPP, Token-Ring и других) в режиме реального времени, используя широковещательный режим сетевой карты. Программа поддерживает различные сетевые протоколы, как например DNS, FDDI, ftp, HTTP, ICQ, IPV6, IPX, IRC, MAPI, MOUNT, NETBIOS, NFS, NNTP, POP, PPP, TCP, TELNET, X25 и позволяет досконально анализировать сетевые пакеты, отображая значение каждого поля протокола любого уровня. Кроме того, благодаря возможности работы с различными форматами входных данных, Wireshark умеет открывать файлы данных, захваченных другими программами, что расширяет его функционал.