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4.50 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 4.50 из 5

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5 Chop Chop Ninja - аркада, в которой вы - ниндзя. Вам нужно от уровня к уровню рубить врагов налево и направо по пути собирая монеты из различных сундуков и ящиков. Управление в игре простое, и хотя игра особо не блещет графикой - игровой процесс затягивает. У игры Chop Chop Ninja более миллиона скачиваний, что говорит само за себя. Реализован многопользовательский режим игры. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app