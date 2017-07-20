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Chop Chop Ninja для iOS

Chop Chop Ninja 1.12 для iPad, iPhone, iPod

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Описание Chop Chop Ninja 1.12 для iPad, iPhone, iPodОписание   Скачать Chop Chop Ninja 1.12 для iPad, iPhone, iPodСКАЧАТЬ (120 Мб) Скриншоты Chop Chop Ninja 1.12 для iPad, iPhone, iPodСкриншоты (8)   Статистика Chop Chop Ninja 1.12 для iPad, iPhone, iPodСтатистика   Отзывы о Chop Chop Ninja 1.12 для iPad, iPhone, iPodОтзывы (0)  Видеоролик к программе Chop Chop Ninja 1.12 для iPad, iPhone, iPodВидеоролик  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Chop Chop Ninja - аркада, в которой вы - ниндзя. Вам нужно от уровня к уровню рубить врагов налево и направо по пути собирая монеты из различных сундуков и ящиков. Управление в игре простое, и хотя игра особо не блещет графикой - игровой процесс затягивает.

У игры Chop Chop Ninja более миллиона скачиваний, что говорит само за себя. Реализован многопользовательский режим игры. 

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Chop Chop Ninja:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $0.99
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x, iOS 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 511
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Chop Chop Ninja

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