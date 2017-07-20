Subway Surfers 1.74.0 для iPhone, iPad
Subway Surfers - одна из самых популярных и увлекательных аркадных игр о приключениях в метрополитенах различных городов веселой команды граффити-художников, которых
Angry Birds Rio HD Free 2.6.6 для iPad
Angry Birds Rio HD Free - "... на святое дело идем: товарища из беды выручать." Именно под таким девизом проходят уровни игры. Вам предстоит освобождать заключенных
Angry Birds Seasons HD 6.6.1 для iPad
Angry Birds Seasons HD Free - продолжение знаменитых злых птиц. Грубо говоря это те же Angry Birds только с новыми уровнями. Как и прежде вам нужно на каждом из
Super Mario Run 2.1.1 для iPhone, iPad
Super Mario Run - воскрешение мегапопулярной в прошлом игры, главными персонажами которой выступают неугомонные усатые водопроводчики - братья Марио и Луиджи. Игроку
Малыш-повар HD 4.60 для iPad
Малыш-повар HD - интерактивное приложение для детей, в котором они попробуют себя в роли шеф-повара небольшого кафе
Angry Birds Transformers 1.28.1 для iPhone, iPad
Angry Birds Transformers - очередная интерпретация противостояния Злых птичек со Свинами на основе сюжетной линии Transformers