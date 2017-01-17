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Webroot SecureAnywhere AntiVirus для Windows

Webroot SecureAnywhere AntiVirus 9.0.15.40

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Описание Webroot SecureAnywhere AntiVirus 9.0.15.40Описание   Скачать Webroot SecureAnywhere AntiVirus 9.0.15.40СКАЧАТЬ (969 Кб) Скриншоты Webroot SecureAnywhere AntiVirus 9.0.15.40Скриншоты (7)   Статистика Webroot SecureAnywhere AntiVirus 9.0.15.40Статистика   Отзывы о Webroot SecureAnywhere AntiVirus 9.0.15.40Отзывы (3)  
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4.47 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 4.47 из 5
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Webroot SecureAnywhere AntiVirus - представитель "облачных" антивирусов, который предоставляет эффективную защиту против вирусов, троянов, червей, руткитов, кейлоггеров, шпионских и прочих вредоносных программ. Также Webroot SecureAnywhere AntiVirus защищает ПК пользователя от новых угроз, благодаря эвристическому анализу вероятных угроз, при этом не требуя загрузки антивирусных обновлений.

Следует отметить очень высокую скорость сканирования компьютера, а также отсутствие конфликтов с другими антивирусными продуктами. Кроме того программа обладает такими полезными функциями, как встроенный планировщик, защита паролем, поддержка прокси, фильтр веб-сайтов, импорт/экспорт настроек и многое другое.

Что нового в Webroot SecureAnywhere AntiVirus 9.0.15.40?
  • Улучшения движка сканирования и повышения эффективности
  • Исправления ошибок
Скриншоты Webroot SecureAnywhere AntiVirus:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программы90 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 802
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтишпионы - Антивирусы

Отзывы о программе Webroot SecureAnywhere AntiVirus

иваныч про Webroot SecureAnywhere AntiVirus 9.0.3.37 [13-10-2015]

уже версия 9.0.5.8 Обновите антивирус! АВ достоен внимания,один из лучших!
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макс про Webroot SecureAnywhere AntiVirus 2015 8.0.5.109 [11-07-2015]

Супер антивир оперативку не ест а дело свое знает.Разрабы молодчики
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Геннадий про Webroot SecureAnywhere AntiVirus 2014 8.0.4.123 [07-10-2014]

Прекрасный,очень лёгкий и надёжный..Доволен.Для слабых машин-самое то..
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