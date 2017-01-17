Webroot SecureAnywhere AntiVirus - представитель "облачных" антивирусов, который предоставляет эффективную защиту против вирусов, троянов, червей, руткитов, кейлоггеров, шпионских и прочих вредоносных программ. Также Webroot SecureAnywhere AntiVirus защищает ПК пользователя от новых угроз, благодаря эвристическому анализу вероятных угроз, при этом не требуя загрузки антивирусных обновлений.

Следует отметить очень высокую скорость сканирования компьютера, а также отсутствие конфликтов с другими антивирусными продуктами. Кроме того программа обладает такими полезными функциями, как встроенный планировщик, защита паролем, поддержка прокси, фильтр веб-сайтов, импорт/экспорт настроек и многое другое.