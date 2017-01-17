Webroot SecureAnywhere Complete 9.0.15.40 Описание СКАЧАТЬ ( 969 Кб) Скриншоты (9) Статистика Отзывы (8) Оцените программу!

4.50 из 5, всего оценок - 8 Рейтинг программы - 4.50 из 5

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5 Webroot SecureAnywhere Complete - "облачная" комплексная защита ПК и мобильных устройств (на платформе Android и iOS), которая включает в себя такие компоненты, как антивирус, антишпион, фаервол, защита пользовательских данных, шифрование паролей, анти-фишинг, очистка системы, онлайн резервное копирование, синхронизация и обмен файлами. Webroot SecureAnywhere Complete эффективно защищает компьютер пользователя от новых угроз, благодаря эвристическому анализу вероятных угроз, при этом не требуя загрузки антивирусных обновлений. Следует отметить очень высокую скорость сканирования компьютера, а также отсутствие конфликтов с другими антивирусными продуктами.



Ключевые особенности Webroot SecureAnywhere Complete: Защита от вирусов, троянов, червей, руткитов, кейлоггеров, шпионских и прочих вредоносных программ.

Высока скорость сканирования.

Эвристический анализ.

Наличие фаервола и монитора сетевых подключений.

Очистка всех следов интернет-активности.

Безвозвратное удаление файлов.

Наличие анти-фишингового модуля.

Шифрование паролей.

Автоматическое создание резервных копий файлов.

Синхронизация данных между ПК и мобильными устройствами.

Защита мобильных устройств Android и AppleiOS.

Автоматическая проверка всех приложений и загрузок.

Возможность удаленной блокировки или уничтожения данных на смартфоне или планшете.

Определение местоположения утерянного мобильного устройства.

Встроенный планировщик.

Поддержка прокси.

Фильтр веб-сайтов.

Импорт/экспорт настроек и многое другое. Что нового в Webroot SecureAnywhere Complete 9.0.15.40?

Улучшения движка сканирования и повышения эффективности

Исправления ошибок Скриншоты Webroot SecureAnywhere Complete: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $79.95 Ограничение в работе программы 14 дней Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 0 / 1 915 Разработчик Webroot Software Последнее обновление 17.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Комплексная защита - Антивирусы - Антишпионы Отзывы о программе Webroot SecureAnywhere Complete Валерий пробовал много (благо ключей и акций достаточно)ноутбук слабый проц. 1.6 Гг память 2Г, честно поставив Webroot 9.0.5.8- вздохнул ,неделю где только не лазил, проверяю сканерами WEB,KVRT,ESET чисто сам удивляюсь,а главное конечно потрясающая легкость! посмотрю дальше конечно,пока очень доволен, ноутбук ожил у кого слабая система попробуйте,я пока легче и лучше для себя не нашёл.

4 | | Ответить Олександр Валерий Истину глаголишь, он между прочим по обнаружению даже лучше будет panda free, это как говорят галимое облако, но это облако в системе занимает около 5мб оперативы, у него нету таких жирных баз как у нортона или касперского, потому ему нужно постоянное интернет соединение, но за то он предотвращает запуск вирусов, и сразу их убивает, данный продукт подойдёт на очень старые пк и ноутбуки

2 | | Ответить SamWin7 Олександр Воистину глаголите истину :)

Пробовала и Панду, последний год стоял NIS 2014. Как-то на виртуалке "понюхала" Webroot, который зелО понравился (даже цветом интерфейса). Снесла NIS, установила Webroot, и система стала загружаться просто мгновенно. NIS во время обновлений резал скорость ММУУторрента, у полностью облачного Webroot - все "путиком". Да и вирусятины на компе не наблюдается (и с NIS тоже не было, надо сказать). Красотища!!!

Многие жалуются на растущую папку WRData, а у меня такого нет: вчера папка весила 149mb, а сегодня - 42mb (естественно, мной никаких чисток ОС не проводилось). ОдноФнаФно, класс.

| | Ответить Стэтхем С включенным "белым списком" непробиваем. Самый легкий из всех, что пробовал. Для домашнего пользования отличный вариант.

1 | | Ответить Desdichado Webroot SecureAnywhere v8.0.6.44.Устанавливал 2 дня тому назад.Все делает быстро.Подозрительно!Поюзаем,посмотрим.Заблокировал закачку Adware.

| | Ответить Аддминус Хмм.. с чего такой пессимизм.

Ставьте, отключите штатный виндовсовский файрвол, в настройках укажите "белый список", и будет вам счастье. Винрут действительно быстр.

| 1 | Ответить САНЕК Аддминус Не слушайте глупости человека который предлагает отключить фаервол виндовс он работать должен вместе с webroot

1 | | Ответить DedHasan Дырка от бублика...Не качайте это говно, облако долбанутое, ложняков очень много, может спокойно удалить системные файлы

2 | | Ответить Читать все отзывы (8) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости