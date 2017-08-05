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Sprinkle: Water splashing fire fighting fun! для iOS

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun! 1.7.3 для iPad, iPhone, iPod

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Описание Sprinkle: Water splashing fire fighting fun! 1.7.3 для iPad, iPhone, iPodОписание   Скачать Sprinkle: Water splashing fire fighting fun! 1.7.3 для iPad, iPhone, iPodСКАЧАТЬ (28.4 Мб) Скриншоты Sprinkle: Water splashing fire fighting fun! 1.7.3 для iPad, iPhone, iPodСкриншоты (10)   Статистика Sprinkle: Water splashing fire fighting fun! 1.7.3 для iPad, iPhone, iPodСтатистика   Отзывы о Sprinkle: Water splashing fire fighting fun! 1.7.3 для iPad, iPhone, iPodОтзывы (0)  Видеоролик к программе Sprinkle: Water splashing fire fighting fun! 1.7.3 для iPad, iPhone, iPodВидеоролик  
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Sprinkle - оригинальная головоломка, в которой главная задача потушить пожар за минимально короткий промежуток времени, запас воды для тушения огня так же ограничен и отображается в правом нижнем углу игрового поля.

Напором воды можно двигать блоки, различные препятствия мешающие потушить огонь. Высота и угол наклона струи регулируются. Не забывайте так же о законах физики, эти знания очень пригодятся вам по ходу игры.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $1.99
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 027
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Аркады и 2D
 Программа Sprinkle: Water splashing fire fighting fun! отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

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