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Reckless Getaway для iOS

Reckless Getaway 1.1.5 для iPad, iPhone

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Описание Reckless Getaway 1.1.5 для iPad, iPhoneОписание   Скачать Reckless Getaway 1.1.5 для iPad, iPhoneСКАЧАТЬ (124 Мб) Скриншоты Reckless Getaway 1.1.5 для iPad, iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Reckless Getaway 1.1.5 для iPad, iPhoneСтатистика   Отзывы о Reckless Getaway 1.1.5 для iPad, iPhoneОтзывы (0)  Видеоролик к программе Reckless Getaway 1.1.5 для iPad, iPhoneВидеоролик  
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Reckless Getaway - отличная гонка с хорошей графикой и спецэффектами. Вы ограбили банк и теперь находитесь вне закона. Вам нужно уходить от полицейских патрульных машин, при этом не попадая в различные ловушки на дороге, например, в зоны ведения ремонтных работ, блок посты, провалы в пролетах дорожных развязок и т.п.

В уходе от погони вам помогут различные бонусы, которые разбросаны по дорогам. Это могут быть "прыгалки", которые при движении позволяют перепрыгивать помехи на дороге, отталкиватели, которые взрывом отталкивают от машины преследователей и многое многое другое. Помимо бонусов собирайте монеты, которые разбросаны вдоль дорог.

Reckless Getaway периодически распространяется бесплатно.  

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Reckless Getaway:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $0.99
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 145
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки
 Программа Reckless Getaway отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Reckless Getaway

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