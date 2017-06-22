Reckless Getaway - отличная гонка с хорошей графикой и спецэффектами. Вы ограбили банк и теперь находитесь вне закона. Вам нужно уходить от полицейских патрульных машин, при этом не попадая в различные ловушки на дороге, например, в зоны ведения ремонтных работ, блок посты, провалы в пролетах дорожных развязок и т.п.

В уходе от погони вам помогут различные бонусы, которые разбросаны по дорогам. Это могут быть "прыгалки", которые при движении позволяют перепрыгивать помехи на дороге, отталкиватели, которые взрывом отталкивают от машины преследователей и многое многое другое. Помимо бонусов собирайте монеты, которые разбросаны вдоль дорог.

Reckless Getaway периодически распространяется бесплатно.