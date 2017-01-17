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Webroot SecureAnywhere Essentials для Windows

Webroot SecureAnywhere Essentials 9.0.15.40

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Описание Webroot SecureAnywhere Essentials 9.0.15.40Описание   Скачать Webroot SecureAnywhere Essentials 9.0.15.40СКАЧАТЬ (969 Кб) Скриншоты Webroot SecureAnywhere Essentials 9.0.15.40Скриншоты (10)   Статистика Webroot SecureAnywhere Essentials 9.0.15.40Статистика   Отзывы о Webroot SecureAnywhere Essentials 9.0.15.40Отзывы (0)  
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Webroot SecureAnywhere Essentials - мощная "облачная" защита пользовательского компьютера от вирусов, троянов, червей, руткитов и прочих сетевых угроз, которая состоит из антивируса, антишпиона и персонального фаервола. Webroot SecureAnywhere Essentials эффективно защищает ПК от различных вредоносных программ, благодаря эвристическому анализу вероятных угроз, при этом не требуя загрузки антивирусных обновлений. Следует отметить очень высокую скорость сканирования компьютера, а также отсутствие конфликтов с другими антивирусными продуктами.

Ключевые особенности Webroot SecureAnywhere Essentials:

  • Защита от вирусов, троянов, червей, руткитов и прочих сетевых угроз.
  • Высокая скорость сканирования.
  • Эвристический анализ.
  • Наличие фаервола.
  • Очистка всех следов интернет-активности.
  • Безвозвратное удаление файлов.
  • Наличие анти-фишингового модуля.
  • Автоматическое создание резервных копий файлов.
  • Синхронизация данных между компьютерами.
  • Встроенный планировщик.
  • Поддержка прокси.
  • Фильтр веб-сайтов.
  • Импорт/экспорт настроек и многое другое.

Чтобы получить пробный ключ на 30 дней, необходимо пройти несложную процедуру регистрации на сайте разработчика.

Что нового в Webroot SecureAnywhere Essentials 9.0.15.40?
  • Улучшения движка сканирования и повышения эффективности
  • Исправления ошибок
Скриншоты Webroot SecureAnywhere Essentials:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $59.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 031
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFirewalls - Антишпионы - Антивирусы

Отзывы о программе Webroot SecureAnywhere Essentials

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