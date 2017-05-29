HTTPNetworkSniffer - бесплатная утилита, которая предназначена для захвата всех запросов и ответов, которыми обменивается браузер (клиент) и сервер по протоколу HTTP, и отображения полученных данных в виде таблицы.

Для каждого запроса HTTP предоставляется масса полезной информации, как например имя хоста, название запроса (GET, POST, HEAD), код отклика, агент (клиентская программа), тип и кодировка содержимого, имя и адрес сервера, Cookie и многое другое.

Полученные данные можно экспортировать в HTML, XML, CSV или текстовый файл, скопировать в буфер обмена и вставить в документ Excel. В настройках программы можно задавать параметры захвата. Утилита не требует инсталляции.