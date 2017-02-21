Blu-ray Converter Ultimate - быстрый и удобный инструмент, предназначенный для преобразования Blu-ray видео в различные форматы, включая MKV, DVD, AVI, PS3, iPhone, iPad, Xbox. В программе реализован встроенный анализатор качества, благодаря которому можно установить соответствующие настройки для получения высококачественного видео.
Ключевые особенности Blu-ray Converter Ultimate:
Преобразование Blu-ray видео в различные форматы, включая MKV, DVD, AVI, PS3, iPhone, iPad, Xbox.
Высокое качество и скорость конвертации.
Наличие функции предварительного просмотра.
Оптимизация под многоядерные процессоры.
Поддержка технологии NVIDIA CUDA.
Возможность выбора предпочитаемых видео (H264, Mpeg4, Xvid) и аудио (AC3, AAC, DTS) кодеков.
Запись готовых проектов на DVD диски и многое другое.