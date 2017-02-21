Blu-ray Converter Ultimate 4.0.0.56 Описание СКАЧАТЬ ( 40,58 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Blu-ray Converter Ultimate - быстрый и удобный инструмент, предназначенный для преобразования Blu-ray видео в различные форматы, включая MKV, DVD, AVI, PS3, iPhone, iPad, Xbox. В программе реализован встроенный анализатор качества, благодаря которому можно установить соответствующие настройки для получения высококачественного видео.



Ключевые особенности Blu-ray Converter Ultimate: Преобразование Blu-ray видео в различные форматы, включая MKV, DVD, AVI, PS3, iPhone, iPad, Xbox.

Высокое качество и скорость конвертации.

Наличие функции предварительного просмотра.

Оптимизация под многоядерные процессоры.

Поддержка технологии NVIDIA CUDA.

Возможность выбора предпочитаемых видео (H264, Mpeg4, Xvid) и аудио (AC3, AAC, DTS) кодеков.

Запись готовых проектов на DVD диски и многое другое. Скриншоты Blu-ray Converter Ultimate: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.99 Ограничение в работе программы 10 минут конвертации Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 2 325 Разработчик VSO Software Последнее обновление 21.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Конверторы Отзывы о программе Blu-ray Converter Ultimate Admin Отзывов о программе Blu-ray Converter Ultimate 4.0.0.56 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости