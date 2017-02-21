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Blu-ray Converter Ultimate для Windows

Blu-ray Converter Ultimate 4.0.0.56

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Описание Blu-ray Converter Ultimate 4.0.0.56Описание   Скачать Blu-ray Converter Ultimate 4.0.0.56СКАЧАТЬ (40,58 Мб) Скриншоты Blu-ray Converter Ultimate 4.0.0.56Скриншоты (3)   Статистика Blu-ray Converter Ultimate 4.0.0.56Статистика   Отзывы о Blu-ray Converter Ultimate 4.0.0.56Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Blu-ray Converter Ultimate - быстрый и удобный инструмент, предназначенный для преобразования Blu-ray видео в различные форматы, включая MKV, DVD, AVI, PS3, iPhone, iPad, Xbox. В программе реализован встроенный анализатор качества, благодаря которому можно установить соответствующие настройки для получения высококачественного видео.

Ключевые особенности Blu-ray Converter Ultimate:

  • Преобразование Blu-ray видео в различные форматы, включая MKV, DVD, AVI, PS3, iPhone, iPad, Xbox.
  • Высокое качество и скорость конвертации.
  • Наличие функции предварительного просмотра.
  • Оптимизация под многоядерные процессоры.
  • Поддержка технологии NVIDIA CUDA.
  • Возможность выбора предпочитаемых видео (H264, Mpeg4, Xvid) и аудио (AC3, AAC, DTS) кодеков.
  • Запись готовых проектов на DVD диски и многое другое.
Скриншоты Blu-ray Converter Ultimate:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.99
Ограничение в работе программы10 минут конвертации
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 325
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы

Отзывы о программе Blu-ray Converter Ultimate

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