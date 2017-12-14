Active Partition Manager для Windows

Active Partition Manager 6.0.15.0

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Описание Active Partition Manager 6.0.15.0Описание   Скачать Active Partition Manager 6.0.15.0СКАЧАТЬ (19,46 Мб) Скриншоты Active Partition Manager 6.0.15.0Скриншоты (3)   Статистика Active Partition Manager 6.0.15.0Статистика   Отзывы о Active Partition Manager 6.0.15.0Отзывы (3)  
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4.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Active Partition Manager - мощное бесплатное приложение, которое позволяет эффективно управлять логическими дисками компьютера, в том числе создавать, форматировать и удалять разделы диска без перезагрузки системы.

С помощью этой программы можно легко форматировать как отдельные разделы, так и целые диски (файловые системы FAT16, FAT32, NTFS), просматривать информацию о них, изменять атрибуты, помечать разделы как активные, создавать несколько разделов на USB-накопителях, создавать разделы FAT32 размером более 32GB (до 1Tb), форматировать Flash-накопители в NTFS и др.

Программа имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, где все элементы управления находятся сразу на основном окошке, так что трудностей с освоением работы приложения возникнуть не должно.

В целом, если Вам нужно выполнить какую-либо операцию с жестким диском, то советуем обратить внимание на данный софт, который станет хорошей альтернативой как стандартным системным методам управления разделами, так и другим популярным инструментам этого направления.

Что нового в Active Partition Manager 6.0.15.0?
  • Улучшения и усовершенствования общей функциональности
Скриншоты Active Partition Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8 120
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
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Отзывы о программе Active Partition Manager

Alex про Active Partition Manager 5.0.15.0 [05-03-2017]

Отличная прога. Спасибо разработчикам и сайту SoftPortal.com.
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Сергей про Active Partition Manager 1.3.012 [28-04-2012]

Хорошая по отзывам программа, но почему нет русской локализации?
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langaliar в ответ Сергей про Active Partition Manager 3.0.21 [17-01-2015]

http://www.wylek.ru/forum/5-654-1
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