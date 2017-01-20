Lightworks 12.6.0 Описание СКАЧАТЬ ( 64,41 Мб) Скриншоты (1) Статистика Отзывы (4) Оцените программу!

4.44 из 5, всего оценок - 65 Рейтинг программы - 4.44 из 5

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5 Lightworks - мощный видеоредактор для нелинейного монтажа, обладающий внушительным набором разнообразных функций, среди которых синхронизация видео и звука на произвольной скорости, мультиканальное воспроизведение, наложение различных эффектов, поддержка видео с разрешением SD, HD и 2K в форматах DPX и RED, аппаратная поддержка для ускорения вычислительных задач и многое другое.



Ключевые особенности Lightworks: Широкие возможности редактирования.

Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс с аппаратной консолью.

Поддержка различных форматов и кодеков (AVI, QuickTime, MXF, DPX, RED R3D, DV, DVCPRO HD, XDCAM HD, DNxHD, ProRes и др.).

Синхронизация видео и звука на произвольной скорости.

Мультикамерный монтаж с неограниченным количеством источников и двумя выходами SDI для мониторинга.

Поддержка плагинов.

Наличие разнообразных эффектов для видео и аудио.

Возможность совместной работы над проектами.

Поддержка Unicode и многое другое. Скриншоты Lightworks: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 2 / 26 105 Разработчик EditShare Последнее обновление 20.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Редакторы Отзывы о программе Lightworks Макс Lightworks установил, проработала 2 недели с горем пополам, и всё конец, переустановка не помогает. в топку....

| 4 | Ответить Глобус Ещё Код (ключ активации) может придти на E-mail с которым вы регистрировались. А так искать на оф форуме в своём профайле.

2 | 3 | Ответить Dianod Необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. После подтверждения регистрации снова зайти на сайт в раздел Lightworks, там и будет код.

| | Ответить роман просит зарегистрировать программу ввести код. где брать не понятно. снёс

5 | | Ответить Читать все отзывы (4) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости