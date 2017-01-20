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Lightworks для Windows

Lightworks 12.6.0

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Описание Lightworks 12.6.0Описание   Скачать Lightworks 12.6.0СКАЧАТЬ (64,41 Мб) Скриншоты Lightworks 12.6.0Скриншоты (1)   Статистика Lightworks 12.6.0Статистика   Отзывы о Lightworks 12.6.0Отзывы (4)  
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4.44 из 5, всего оценок - 65
  • Рейтинг программы - 4.44 из 5
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Lightworks - мощный видеоредактор для нелинейного монтажа, обладающий внушительным набором разнообразных функций, среди которых синхронизация видео и звука на произвольной скорости, мультиканальное воспроизведение, наложение различных эффектов, поддержка видео с разрешением SD, HD и 2K в форматах DPX и RED, аппаратная поддержка для ускорения вычислительных задач и многое другое.

Ключевые особенности Lightworks:

  • Широкие возможности редактирования.
  • Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс с аппаратной консолью.
  • Поддержка различных форматов и кодеков (AVI, QuickTime, MXF, DPX, RED R3D, DV, DVCPRO HD, XDCAM HD, DNxHD, ProRes и др.).
  • Синхронизация видео и звука на произвольной скорости.
  • Мультикамерный монтаж с неограниченным количеством источников и двумя выходами SDI для мониторинга.
  • Поддержка плагинов.
  • Наличие разнообразных эффектов для видео и аудио.
  • Возможность совместной работы над проектами.
  • Поддержка Unicode и многое другое.
Скриншоты Lightworks:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 26 105
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе Lightworks

Макс про Lightworks 12.0.1 [27-11-2014]

Lightworks установил, проработала 2 недели с горем пополам, и всё конец, переустановка не помогает. в топку....
| 4 | Ответить

Глобус про Lightworks 11.0.2 [02-06-2013]

Ещё Код (ключ активации) может придти на E-mail с которым вы регистрировались. А так искать на оф форуме в своём профайле.
2 | 3 | Ответить

Dianod про Lightworks 11.0.2 [25-03-2013]

Необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. После подтверждения регистрации снова зайти на сайт в раздел Lightworks, там и будет код.
| | Ответить

роман про Lightworks 11.0.2 [09-11-2012]

просит зарегистрировать программу ввести код. где брать не понятно. снёс
5 | | Ответить

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