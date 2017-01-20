Lightworks - мощный видеоредактор для нелинейного монтажа, обладающий внушительным набором разнообразных функций, среди которых синхронизация видео и звука на произвольной скорости, мультиканальное воспроизведение, наложение различных эффектов, поддержка видео с разрешением SD, HD и 2K в форматах DPX и RED, аппаратная поддержка для ускорения вычислительных задач и многое другое.
Ключевые особенности Lightworks:
Широкие возможности редактирования.
Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс с аппаратной консолью.
Поддержка различных форматов и кодеков (AVI, QuickTime, MXF, DPX, RED R3D, DV, DVCPRO HD, XDCAM HD, DNxHD, ProRes и др.).
Синхронизация видео и звука на произвольной скорости.
Мультикамерный монтаж с неограниченным количеством источников и двумя выходами SDI для мониторинга.