DesktopSnowOK для Windows

DesktopSnowOK 3.51

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Описание DesktopSnowOK 3.51Описание   Скачать DesktopSnowOK 3.51СКАЧАТЬ (174 Кб) Скриншоты DesktopSnowOK 3.51Скриншоты (2)   Статистика DesktopSnowOK 3.51Статистика   Отзывы о DesktopSnowOK 3.51Отзывы (10)  
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4.71 из 5, всего оценок - 63
  • Рейтинг программы - 4.71 из 5
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Добавить немного ощущение зимней магии с помощью DesktopSnowOK - небольшой утилиты, которая украшает рабочий стол падающими снежинками. Программа легко настраивается, предлагает различные виды снежинок, пузырей, звезд, позволяет настроить степень прозрачности, скорость и количество снежинок и потребляет крайне мало системных ресурсов. Не требует установки.

Что нового в DesktopSnowOK 3.51?
  • Исправлены ошибки
  • Обновлены переводы
Скриншоты DesktopSnowOK:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 15 867
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУкрашательства
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Отзывы о программе DesktopSnowOK

НВ про DesktopSnowOK 3.04 [29-11-2016]

Вообще отличная штука)) И особенно перед НГ)
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HetNeSS про DesktopSnowOK 3.01 [29-12-2015]

Офигенски))
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Ен про DesktopSnowOK 2.78 [21-12-2014]

как ее убрать и удалить?? она не только на рабочем столе и мешает смотреть фильм и работать((
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Daria про DesktopSnowOK 2.78 [15-12-2014]

Очень хорошая программа! Все очень легко! Спасибо большое!)))
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Андрей Котов про DesktopSnowOK 2.71 [08-08-2014]

Хорошая программа!
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