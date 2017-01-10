1Tap Cleaner — утилита, при помощи которой можно быстро и легко удалить кеш программ, историю просмотра веб-страниц в браузерах, различный мусор, мешающий более быстрой работе устройства. Приложение имеет удобный и понятный интерфейс.

В приложении присутствуют четыре варианта очистки: "Очистка кэша", "Очистка истории", "Очистка журнала Звонков/SMS" и "Очистка умолчаний". Они помогут получить больше свободного пространства на внутренней памяти телефона, удалив кэш приложений, файлы данных или поиска/навигации.