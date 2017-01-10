Программы для Android » Система » другое » 1Tap Cleaner 2.89 для Android
Скачать Яндекс.Браузер
1Tap Cleaner для Android

1Tap Cleaner 2.89 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание 1Tap Cleaner 2.89 для AndroidОписание   Скачать 1Tap Cleaner 2.89 для AndroidСКАЧАТЬ (4,02 Мб) Скриншоты 1Tap Cleaner 2.89 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика 1Tap Cleaner 2.89 для AndroidСтатистика   Отзывы о 1Tap Cleaner 2.89 для AndroidОтзывы (5)  
Оцените программу!
4.17 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

1Tap Cleaner — утилита, при помощи которой можно быстро и легко удалить кеш программ, историю просмотра веб-страниц в браузерах, различный мусор, мешающий более быстрой работе устройства. Приложение имеет удобный и понятный интерфейс.

В приложении присутствуют четыре варианта очистки: "Очистка кэша", "Очистка истории", "Очистка журнала Звонков/SMS" и "Очистка умолчаний". Они помогут получить больше свободного пространства на внутренней памяти телефона, удалив кэш приложений, файлы данных или поиска/навигации.

Скриншоты 1Tap Cleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 12 644
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое

Отзывы о программе 1Tap Cleaner

emin1991 про 1Tap Cleaner 2.26 для Android [25-12-2013]

Бред а не програма
| | Ответить

Денис про 1Tap Cleaner 1.61 для Android [03-11-2012]

Всё норм, прога чистит кэш и историю, а не удаляет проги, если сами не настроили удаление по умолчанию.....
| | Ответить

юзер про 1Tap Cleaner 1.56 для Android [22-09-2012]

Удалила много лишнего и изменила интерфейс :(
| | Ответить

Фреймунд про 1Tap Cleaner 1.53 для Android [11-07-2012]

Согласен. однозначно хрень!!!! удалило аудио записи и фото!!! это оно посчитало мусором и само кинуло в кэш.
| | Ответить

Nevi_Dimka про 1Tap Cleaner 1.50 для Android [03-01-2012]

Хрень!!! - удалила мне все фото, что на камеру сматра снимал... Почистил кеш...
| | Ответить

Читать все отзывы (5) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Camera360

AppMgr III (App 2 SD)

SofaScore

SimCity BuildIt

X-plore

Герои Стихий

Battery Doctor

BlaBlaCar

World of Tanks Assistant

FBReader

Temple Run 2

World of Tanks Blitz

King of Thieves

TripAdvisor

Sonic Dash

Avast Mobile Security & Antivirus

Clean Master

Fruit Nibblers

Фотосканер

GPS status

 
 