Waterfox для Windows

Waterfox 51.0.1

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Описание Waterfox 51.0.1Описание   Скачать Waterfox 51.0.1СКАЧАТЬ (76,64 Мб) Скриншоты Waterfox 51.0.1Скриншоты (3)   Статистика Waterfox 51.0.1Статистика   Отзывы о Waterfox 51.0.1Отзывы (21)  
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4.63 из 5, всего оценок - 82
  • Рейтинг программы - 4.63 из 5
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Waterfox - бесплатный высокопроизводительный браузер, основанный на исходном коде популярного обозревателя Mozilla Firefox, и предназначенный специально для 64-разрядных операционных систем семейства Windows.

Этот web-обозреватель обладает всеми функциональными возможностями, присущими Firefox, но благодаря наличию оптимизации кода позволяет пользователю добиться более высокой скорости работы веб-браузера.

Скриншоты Waterfox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 12 470
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
 Программа Waterfox отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Waterfox

АЛЕКСАНДР про Waterfox 50.1.0 [24-01-2017]

Скачал и установил новую версию WATERFOX 50.1.0-Работает отлично,но временно потому,что досих пор не исправлена ошибка очистки КЕША БРАУЗЕРА.Кеш полностью не очищается-остаётся 16 КБ,и это приводит к трудной загрузке интернет-страниц,видео и трудно идут закачки.Самая лучшая АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ WATERFOX 40.1.0-РАБОТАЕТ ПО ВЫСШЕМУ КЛАССУ.В WATERFOX 50.1.0 Так же нет функции проверки актуальности плагинов-это очень плохо! Буду снова переходить на самую лучшую версию WATERFOX 40.1.0 .ОЧЕНЬ ЖАЛЬ,ЧТО ДОСИХ ПОР НЕМОГУТ НОВУЮ ВЕРСИЮ СДЕЛАТЬ КАК ПОЛОЖЕНО !!! Другие Браузеры от MOZILLA Вообще плохо работают-НЕ ОЧИЩАЕТСЯ КЕШ,А ТАК ЖЕ САМОЕ ПЛОХОЕ ТО,ЧТО НЕВОЗМОЖНО УСТАНОВИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПЛАГИНЫ И РАСШИРЕНИЯ-СТОИТ БЛОКИРОВКА И НЕ ПОЯСНЯЕТСЯ ГДЕ-ЧТОБЫ ЕЁ ОТКЛЮЧИТЬ !!! НУ ЗАЧЕМ ТАК ДЕЛАТЬ , ЧТО ДАЛЬШЕ,ТО ВСЁ ХУЖЕ И ХУЖЕ !!! НОВЫЕ ПРЕЛОГАЮЩИЕ БРАУЗЕРЫ AMIGO,ORBITUM,HROMIUM,URAN-ПОЛНОСТЬЮ ВИРУСНЫЕ ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО ФАЙЛА.ЯНДЕКС БРАУЗЕР ТОЖЕ СОДЕРЖИТ ЧЕТЫРЕ ОПАСНЫХ ВИРУСА-А РЕКЛАМИРУЮТ ЕГО КАК ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНЫЙ !!!-GOOGLE CHROM-ГЛЮЧИТ.потому.что нет цифровой подписи определяющей правильное место установки ( Версия 64 Бит устанавливается в папку Programmfiles 86-для программ 32 бит.IE-Шпионский Microsoft,SAFARI китайский-китайцы сами пишут,что идёт слежка якобы для улучшения работы браузера .Opera-НЕ ИМЕЕТ СВОЕЙ ЗАЩИТЫ И НЕ УСТАНАВЛИВАЕТ НУЖНЫЕ ПЛАГИНЫ И РАСШИРЕНИЯ .ОСТАЁТСЯ WATERFOX-ИМЕЮЩИЙ МАКСИМАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ И УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ВСЕ ПЛАГИНЫ И ВСЕ РАСШИРЕНИЯ,НО В НОВЫХ ВЕРСИЯХ ПРОБЛЕМА С ОЧИСТКОЙ КЕША.РУСИФИКАЦИЮ ЕСЛИ ХОРОШЕНЬКО ПОИСКАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ,ТО НАЙДЁШЬ НА ЛЮБУЮ ВЕРСИЮ !!!
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АЛЕКС про Waterfox 46.0.1 [17-06-2016]

Браузер Waterfox-отличный,самая лучшая версия Waterfox 40.1.0-Работает вообще на ура.У меня сейчас версия Waterfox 46.0.1-тоже хороший-быстрый,но иногда зависает Adobe Flash Plugin,кеш нужно систематически очищать-НУ,а так нет проблем.Вышла новая версия Waterfox 47.0-Скачал-установил.Плохо-КЕШ забивается очень быстро и полностью очистить невозможно никак,Систематически отключает Adobe Flash Player-при условии,что в настройках-ВСЕГДА ВКЛЮЧАТЬ,Подтамаживает,плохо переходит со страницы на страницу.НАДОЕЛО-Переустановил на Waterfox 46.0.1 /
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Виталий про Waterfox 46.0.1 [01-05-2016]

firefox сейчас тоже х64, смысла в этой программе нет
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АЛЕКС про Waterfox 44.0.3 [10-03-2016]

Отличный браузер,но очень жаль что очень многие создатели не проверяют свои программы на своих ПК .Waterfox 44.0.3 сам звисает,Плагин Adobe Постоянно зависает.Поэтому я переустановил снова на немного устаревшую версию Waterfox 40.1.0-Которая работает очень отлично и все Плагины так же работают отлично !!!!!Буду надеется,что создатели Waterfox 44.0.3 Всётаки устранят ошибку и выпустя новую исправленную версию WATERFOX .
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Alex про Waterfox 34.0.1 [22-12-2014]

Работает отлично!
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