DVGet 5.1.2 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 2,05 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (9) Оцените программу!

4.30 из 5, всего оценок - 10 Рейтинг программы - 4.30 из 5

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5 DVGet — очень удобный инструмент для загрузки файлов из сети. Поддерживается докачка ранее незавершенных загрузок, умеет перехватывать ссылки из браузера, буфера обмена. Имеется изменяемый виджет, отображающий текущее состояние загрузок. Основные возможности приложения: Закачка файлов на SD-карту для ОС Android Lollipop и выше.

Закачка файлов в несколько потоков.

Остановка загрузки при выключении Wi-Fi.

Прогресс загрузки показывается в панели уведомлений.

Загрузка файлов в разные папки, в зависимости от контента.

Звуковое и вибро уведомление о завершении загрузки. Что нового в DVGet 5.1.2 для Android?

Для Android 7: обновлена инф-ая в панели уведомлений.

Для Android 6 и 7: если программа перестала закачивать в фоне - отключите режим энергосбережения (системные Настройки - Батарея, меню "три точки"); если программа перестала открывать ссылки из браузеров - сбросьте настройки приложений (системные Настройки - Приложения, меню "три точки").

Для Android 5, 6, 7: если программа перестала закачивать на SD-карту - выберите папку через Настройки - Закачка - Папка для файлов - Доступ на SD-карту. Скриншоты DVGet: Статус программы Бесплатная Операционка Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 4 / 29 935 Разработчик DimonVideo Последнее обновление 07.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Менеджеры закачек Отзывы о программе DVGet шар Установил эту программку. Все работало через задницу. В Опере вообще ничего не перехватывала, в штатном перехватывала все ссылки. Собственный браузер программы просто конченный. Хотел бы я, что бы разработчики попробовали им что ни будь скачать, да хоть с летитбита, со смартфоном в 4".



Главное, что мне было нужно это скопировать ссылку с качающегося файла, что оказалось невозможным. Снес к черту эту халтурщину. Да и вообще похоже что на андроиде корректно работают только штатные качальщики, интегрированные в браузеры.



А теперь о главном! Эта тварь мне чуть телефон не убила!!! Благополучно удалив это чудо и забыв о нем, я наслаждался музыкой на штатном плеере. И тут эта поделка напомнила о себе, привет так сказать из прошлого.



Оказалось что штатный медиоплеер андроида перехватил системные звуки этой программки и попытавшись их воспроизвести подвесил всю систему. Попытка перезагрузить телефон привела к черному экрану и полному отсутствию каких-либо реакций.



Слава богу извлечение аккумулятора помогло перезагрузить телефон. После чего нужно удалить аудио файлы - благо имена у них как и у этой двинутой проги. И ни в коем случаи их не запускать!!!



PS

Судя по фамилиям разработчиков, от этого шедевра ничего другого ожидать и не стоило.

1 | 1 | Ответить Николай шар Пользуюсь с ранних версий. Да, недоработки были. Но описанного ужаса не встречалось!!! Прежде чем гнать на кого-то из-за фамилии стань перед зеркалом, посмотри в свой паспорт и спроси у себя- а какой разработкой я могу похвпстать?

| | Ответить Aika mojno li ee skachat' na komp? i kak ei pol'zovat'sya podskajite))))

| | Ответить Робот Спасибо Разработчикам:)

| | Ответить Александр Лучший менеджер с инета, лучше, быстрее и удобнее еще не находил. Качайте, не пожалеете!

| | Ответить zimolegas Ребята норм вещь:-) качайте не пожалеете еще и встроений браузер есть!!!!!!!

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