DVGet — очень удобный инструмент для загрузки файлов из сети. Поддерживается докачка ранее незавершенных загрузок, умеет перехватывать ссылки из браузера, буфера обмена. Имеется изменяемый виджет, отображающий текущее состояние загрузок.
Основные возможности приложения:
Закачка файлов на SD-карту для ОС Android Lollipop и выше.
Закачка файлов в несколько потоков.
Остановка загрузки при выключении Wi-Fi.
Прогресс загрузки показывается в панели уведомлений.
Загрузка файлов в разные папки, в зависимости от контента.
Звуковое и вибро уведомление о завершении загрузки.
Что нового в DVGet 5.1.2 для Android?
Для Android 7: обновлена инф-ая в панели уведомлений.
Для Android 6 и 7: если программа перестала закачивать в фоне - отключите режим энергосбережения (системные Настройки - Батарея, меню "три точки"); если программа перестала открывать ссылки из браузеров - сбросьте настройки приложений (системные Настройки - Приложения, меню "три точки").
Для Android 5, 6, 7: если программа перестала закачивать на SD-карту - выберите папку через Настройки - Закачка - Папка для файлов - Доступ на SD-карту.
Установил эту программку. Все работало через задницу. В Опере вообще ничего не перехватывала, в штатном перехватывала все ссылки. Собственный браузер программы просто конченный. Хотел бы я, что бы разработчики попробовали им что ни будь скачать, да хоть с летитбита, со смартфоном в 4".
Главное, что мне было нужно это скопировать ссылку с качающегося файла, что оказалось невозможным. Снес к черту эту халтурщину. Да и вообще похоже что на андроиде корректно работают только штатные качальщики, интегрированные в браузеры.
А теперь о главном! Эта тварь мне чуть телефон не убила!!! Благополучно удалив это чудо и забыв о нем, я наслаждался музыкой на штатном плеере. И тут эта поделка напомнила о себе, привет так сказать из прошлого.
Оказалось что штатный медиоплеер андроида перехватил системные звуки этой программки и попытавшись их воспроизвести подвесил всю систему. Попытка перезагрузить телефон привела к черному экрану и полному отсутствию каких-либо реакций.
Слава богу извлечение аккумулятора помогло перезагрузить телефон. После чего нужно удалить аудио файлы - благо имена у них как и у этой двинутой проги. И ни в коем случаи их не запускать!!!
PS
Судя по фамилиям разработчиков, от этого шедевра ничего другого ожидать и не стоило. 1 | 1 | Ответить
Николай в ответ шар про DVGet 4.1.8 для Android [02-07-2015]
Пользуюсь с ранних версий. Да, недоработки были. Но описанного ужаса не встречалось!!! Прежде чем гнать на кого-то из-за фамилии стань перед зеркалом, посмотри в свой паспорт и спроси у себя- а какой разработкой я могу похвпстать? | | Ответить
Aika про DVGet 3.2.3 для Android [14-01-2014]
mojno li ee skachat' na komp? i kak ei pol'zovat'sya podskajite)))) | | Ответить