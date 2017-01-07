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DVGet для Android

DVGet 5.1.2 для Android

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Описание DVGet 5.1.2 для AndroidОписание   Скачать DVGet 5.1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (2,05 Мб) Скриншоты DVGet 5.1.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика DVGet 5.1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о DVGet 5.1.2 для AndroidОтзывы (9)  
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4.30 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.30 из 5
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DVGet — очень удобный инструмент для загрузки файлов из сети. Поддерживается докачка ранее незавершенных загрузок, умеет перехватывать ссылки из браузера, буфера обмена. Имеется изменяемый виджет, отображающий текущее состояние загрузок.

Основные возможности приложения:

  • Закачка файлов на SD-карту для ОС Android Lollipop и выше.
  • Закачка файлов в несколько потоков.
  • Остановка загрузки при выключении Wi-Fi.
  • Прогресс загрузки показывается в панели уведомлений.
  • Загрузка файлов в разные папки, в зависимости от контента.
  • Звуковое и вибро уведомление о завершении загрузки.
Что нового в DVGet 5.1.2 для Android?
  • Для Android 7: обновлена инф-ая в панели уведомлений.
  • Для Android 6 и 7: если программа перестала закачивать в фоне - отключите режим энергосбережения (системные Настройки - Батарея, меню "три точки"); если программа перестала открывать ссылки из браузеров - сбросьте настройки приложений (системные Настройки - Приложения, меню "три точки").
  • Для Android 5, 6, 7: если программа перестала закачивать на SD-карту - выберите папку через Настройки - Закачка - Папка для файлов - Доступ на SD-карту.
Скриншоты DVGet:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 29 935
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры закачек
 Программа DVGet отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе DVGet

шар про DVGet 3.2.3 для Android [15-01-2014]

Установил эту программку. Все работало через задницу. В Опере вообще ничего не перехватывала, в штатном перехватывала все ссылки. Собственный браузер программы просто конченный. Хотел бы я, что бы разработчики попробовали им что ни будь скачать, да хоть с летитбита, со смартфоном в 4".

Главное, что мне было нужно это скопировать ссылку с качающегося файла, что оказалось невозможным. Снес к черту эту халтурщину. Да и вообще похоже что на андроиде корректно работают только штатные качальщики, интегрированные в браузеры.

А теперь о главном! Эта тварь мне чуть телефон не убила!!! Благополучно удалив это чудо и забыв о нем, я наслаждался музыкой на штатном плеере. И тут эта поделка напомнила о себе, привет так сказать из прошлого.

Оказалось что штатный медиоплеер андроида перехватил системные звуки этой программки и попытавшись их воспроизвести подвесил всю систему. Попытка перезагрузить телефон привела к черному экрану и полному отсутствию каких-либо реакций.

Слава богу извлечение аккумулятора помогло перезагрузить телефон. После чего нужно удалить аудио файлы - благо имена у них как и у этой двинутой проги. И ни в коем случаи их не запускать!!!

PS
Судя по фамилиям разработчиков, от этого шедевра ничего другого ожидать и не стоило.
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Николай в ответ шар про DVGet 4.1.8 для Android [02-07-2015]

Пользуюсь с ранних версий. Да, недоработки были. Но описанного ужаса не встречалось!!! Прежде чем гнать на кого-то из-за фамилии стань перед зеркалом, посмотри в свой паспорт и спроси у себя- а какой разработкой я могу похвпстать?
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Aika про DVGet 3.2.3 для Android [14-01-2014]

mojno li ee skachat' na komp? i kak ei pol'zovat'sya podskajite))))
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Робот про DVGet 3.2.1 для Android [31-12-2013]

Спасибо Разработчикам:)
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Александр про DVGet 3.2.1 для Android [30-12-2013]

Лучший менеджер с инета, лучше, быстрее и удобнее еще не находил. Качайте, не пожалеете!
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zimolegas про DVGet 2.7.2 для Android [30-07-2013]

Ребята норм вещь:-) качайте не пожалеете еще и встроений браузер есть!!!!!!!
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