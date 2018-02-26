WiFi Manager — очень удобная и полезная программа, позволяющая наглядно видеть все окружающие вас wifi-сети, выбирать из них доступные с наилучшим уровнем сигнала и с наибольшей скоростью доступа.

В программе два варианта отображения сетей и две темы оформления, имеется несколько виджетов для домашнего экрана (для переключения между сетями, для управлением точкой доступа и для подробной информации о подключении). Пользователь сам может выбрать иконку или название для сети, что бы не путаться в длинных списках.