OpenSignal 3G 4G WiFi карты 5.17 для Android
OpenSignal 3G 4G WiFi карты – если вы столкнулись с проблемой плохой связи (мобильная или Wi-Fi), используйте приложение. Встроенный компас покажет место лучшего
PDAnet 5.10 для Android
PDAnet – используйте свой смартфон для подключения к интернету другого устройства (ПК, планшет или ноутбук). Связь осуществляется с помощью USB, Bluetooth или WiFi
Wi-Fi Master Key 4.1.17 для Android
Wi-Fi Master Key - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю полностью контролировать Wi-Fi на своем мобильном
Wifi Inspector 3.9 для Android
Wifi Inspector - небольшое, но весьма полезное приложение, которое позволит Вам узнать о всех подключениях к Вашей Wi-Fi точке доступа
WiFi OnOff 2.0.0 для Android
WiFi OnOff - виджет для Android, позволяющий быстро включить/выключить модуль WiFi коммуникатора. Виджет также дает возможность быстрого доступа к настройкам WiFi
Kies air 2.3.310281 для Android
Kies air – избавьтесь от проводов при подключении вашего устройства к персональному компьютеру. Для начала работу установите и запустите приложение, появившийся