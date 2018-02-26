WiFi Manager для Android

WiFi Manager 4.2.3-204 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание WiFi Manager 4.2.3-204 для AndroidОписание   Скачать WiFi Manager 4.2.3-204 для AndroidСКАЧАТЬ (2,79 Мб) Скриншоты WiFi Manager 4.2.3-204 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика WiFi Manager 4.2.3-204 для AndroidСтатистика   Отзывы о WiFi Manager 4.2.3-204 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
3.77 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 3.77 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

WiFi Manager — очень удобная и полезная программа, позволяющая наглядно видеть все окружающие вас wifi-сети, выбирать из них доступные с наилучшим уровнем сигнала и с наибольшей скоростью доступа.

В программе два варианта отображения сетей и две темы оформления, имеется несколько виджетов для домашнего экрана (для переключения между сетями, для управлением точкой доступа и для подробной информации  о подключении). Пользователь сам может выбрать иконку или название для сети, что бы не путаться в длинных списках. 

Что нового в WiFi Manager 4.2.3-204 для Android?
  • Новая настройка: "простой режим", объединяет сети по имени (так работало до версии 4.1).
  • Отображение производителей сетей. Можно отключить в настройках.
  • Архивация и восстановление названий и иконок сетей в / из файла. В меню.
  • Поддержка встроенной в Андроид "архивации и восстановления" для заданных названий и иконок сетей.
  • Новое: Виджет для быстрого включения "переключателя на лучшую сеть".
  • Наконец-то (!) обрабатывает разные сети с одинаковыми именами (SSID).
  • Бесплатная версия теперь содержит рекламу. В полной версии рекламы нет.
Скриншоты WiFi Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 28 354
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi
 Программа WiFi Manager отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Wi-Fi"
 

OpenSignal 3G 4G WiFi карты 5.17 для Android

OpenSignal 3G 4G WiFi карты – если вы столкнулись с проблемой плохой связи (мобильная или Wi-Fi), используйте приложение. Встроенный компас покажет место лучшего

PDAnet 5.10 для Android

PDAnet – используйте свой смартфон для подключения к интернету другого устройства (ПК, планшет или ноутбук). Связь осуществляется с помощью USB, Bluetooth или WiFi

Wi-Fi Master Key 4.1.17 для Android

Wi-Fi Master Key - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю полностью контролировать Wi-Fi на своем мобильном

Wifi Inspector 3.9 для Android

Wifi Inspector - небольшое, но весьма полезное приложение, которое позволит Вам узнать о всех подключениях к Вашей Wi-Fi точке доступа

WiFi OnOff 2.0.0 для Android

WiFi OnOff - виджет для Android, позволяющий быстро включить/выключить модуль WiFi коммуникатора. Виджет также дает возможность быстрого доступа к настройкам WiFi

Kies air 2.3.310281 для Android

Kies air – избавьтесь от проводов при подключении вашего устройства к персональному компьютеру. Для начала работу установите и запустите приложение, появившийся

скачать Adguard

Отзывы о программе WiFi Manager

Ня про WiFi Manager 2.1.8 для Android [01-05-2012]

Очень удобная, качала ее через Маркет.
1 | 3 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 