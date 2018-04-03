Генеалогическое древо семьи 2.2.6 для Android
Приложение для сохранения истории и построения родословного древа. Легкий и дружественный интерфейс не потребует долгого времени в понимании работы программы.
Родовое дерево 9.0 для Android
Родовое дерево – стильное родовое дерево всех ваших предков можно создать за несколько кликов. В готовый шаблон подставляйте имена и фотографии родственников, и у
AGeneDB 2.0.1.0 beta для Android
AGeneDB - приложение для Android-коммуникаторов, позволяющее просматривать информацию из файлов gedcom, которые используются для хранения генеалогической информации
Мальчик или девочка? 4.4 для Android
Мальчик или девочка? - приложение для Android, которое помогает определить пол вашего будущего ребенка по нескольким методикам