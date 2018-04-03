Генеалогическое древо семьи 2.2.6 для Android

Приложение для сохранения истории и построения родословного древа. Легкий и дружественный интерфейс не потребует долгого времени в понимании работы программы.

Родовое дерево 9.0 для Android

Родовое дерево – стильное родовое дерево всех ваших предков можно создать за несколько кликов. В готовый шаблон подставляйте имена и фотографии родственников, и у