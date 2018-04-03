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Генеалогическое древо семьи для Android

Генеалогическое древо семьи 2.3.3 для Android

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Описание Генеалогическое древо семьи 2.3.3 для AndroidОписание   Скачать Генеалогическое древо семьи 2.3.3 для AndroidСКАЧАТЬ (7,38 Мб) Скриншоты Генеалогическое древо семьи 2.3.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Генеалогическое древо семьи 2.3.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Генеалогическое древо семьи 2.3.3 для AndroidОтзывы (4)  Видеоролик к программе Генеалогическое древо семьи 2.3.3 для AndroidВидеоролик  
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Генеалогическое древо семьи — программа для Android, предназначеная для сохранения истории и построения генеалогического древа семьи. С её помощью вы создадите подробный список членов семьи, добавите их жизнеописания, фото- и видео-материалы. Программа проста и легка в освоении.

Основные функции программы Генеалогическое древо семьи:

  • составление жизнеописания каждого члена семьи;
  • сохранение истории семьи;
  • построение всеобщего генеалогического древа;
  • построение персональной генеалогической ветви;
  • составление поколенной росписи;
  • составление общего и персонального фотоальбома семьи;
  • составление общего и персонального видеоархива семьи;
  • составление общего и персонального архива файлов;
  • хранение копий документов.
Что нового в Генеалогическое древо семьи 2.3.3 для Android?
  • обновлен API 27
Скриншоты Генеалогическое древо семьи:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 8 456
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГенеалогия
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Отзывы о программе Генеалогическое древо семьи

Николай про Генеалогическое древо семьи 2.2.6 для Android [01-04-2018]

Несколько лет пользуюсь этой программой. Огромное спасибо Дмитрию. В древе уже 317 человек. Телефон всегда с собой, поэтому при встречах с родственниками всегда узнаёшь что-то новое и сразу вносишь в программу. Очень удобно.
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DasCat про Генеалогическое древо семьи 1.1.6 для Android [13-03-2012]

1.1.6 баг:
невозможно ввести имя новой персоны (android 2.2 acer)

зы: никаких платных смс
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Ольга про Генеалогическое древо семьи 1.0.2 для Android [21-01-2012]

Программа работает хорошо. Все просто и понятно.
Программа сама никаких SMS не отправляет. Но можно через SMS оплатить отключение рекламы в программе.
Хотя реклама работе с программой не мешает.
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Владимир про Генеалогическое древо семьи 1.0.2 для Android [19-01-2012]

Ставьте эту прогу, если хотите, чтобы с вашего счета сняли нн-ную сумму. При установке программы самым последним стоит разрешение на отправку платных смс (без вашего разрешения и участия). Так что если не хотите, чтобы эта "БЕСПЛАТНАЯ" программа слизнула со счета деньги...
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