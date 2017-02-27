RJ TextEd для Windows

RJ TextEd 12.01

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание RJ TextEd 12.01Описание   Скачать RJ TextEd 12.01СКАЧАТЬ (89,51 Мб) Скриншоты RJ TextEd 12.01Скриншоты (6)   Статистика RJ TextEd 12.01Статистика   Отзывы о RJ TextEd 12.01Отзывы (1)  
Оцените программу!
4.56 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

RJ TextEd - бесплатный текстовый редактор с функцией редактирования исходного кода с поддержкой юникода. Также программа будет полезна веб-разработчикам, благодаря возможности осуществлять HTML/CSS - редактирование и работать со стандартными командами и функциями в JavaScript и PHP.

Кроме того следует отметить такие полезные функции, как подсветка синтаксиса, предварительный просмотр в наиболее популярных браузерах, проверка орфографии, автоматическое завершение слов, поддержка шаблонов и плагинов, drag-and-drop, встроенный файловый менеджер и FTP-клиент для загрузки файлов и многое другое.

Что нового в RJ TextEd 12.01?
  • Улучшения в работе программы.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты RJ TextEd:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 607
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Редакторы
 Программа RJ TextEd отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе RJ TextEd

BlekMC про RJ TextEd 8.40 [26-10-2012]

да это крутая прог,для создание сайтов
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

ParkControl

Adobe Shockwave Player

Free Download Manager

The Bat! Voyager

Snappy Driver Installer

Light Alloy

SUMo

AIMP

Weather Watcher Live

EMDB

USB Safely Remove

WavePad

Screamer Radio

XviD4PSP

Connectify

ACDSee

Adguard

The Bat! Home

Viber

Calibre

 
 