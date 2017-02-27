RJ TextEd - бесплатный текстовый редактор с функцией редактирования исходного кода с поддержкой юникода. Также программа будет полезна веб-разработчикам, благодаря возможности осуществлять HTML/CSS - редактирование и работать со стандартными командами и функциями в JavaScript и PHP.

Кроме того следует отметить такие полезные функции, как подсветка синтаксиса, предварительный просмотр в наиболее популярных браузерах, проверка орфографии, автоматическое завершение слов, поддержка шаблонов и плагинов, drag-and-drop, встроенный файловый менеджер и FTP-клиент для загрузки файлов и многое другое.