ШТАМП 1.51.R
ШТАМП - Программа предназначена для визуального создания формы печатей, штампов, датеров. Вы сможете с ее помощью получать макеты штемпельных изделий, полностью
Photo Stamp Remover 9.1
Photo Stamp Remover - программа для удаления нежелательные объектов и информации с фотографий и других изображений
PhotoWatermark Professional 7.0.5.2
PhotoWatermark Professional - мощная программа для наложения печатных водяных знаков на изображения. Позволяет быстро наложить водяные знаки как на отдельное
Stamp 0.85
Stamp - эта программа позволяет быстро и легко создать печать любой сложности. Для создания печати не требуется хорошо знать компьютер, программа проста в
MasterStamp (мастер печатей) 1.1
MasterStamp - Программа для создания печатей (круглой, треугольной и прямоугольной). Вы можете изменить расположение, шрифт, цвет букв и фигур (окружностей и линий)
Штрих-кодер 1.5
Штрих-кодер - Программа предназначена для построения изображений штриховых кодов и их печати на стандартном офисном оборудовании (лазерных, струйных принтерах и