TSR Watermark Image для Windows

TSR Watermark Image 3.5.8.3

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Описание TSR Watermark Image 3.5.8.3Описание   Скачать TSR Watermark Image 3.5.8.3СКАЧАТЬ (12,8 Мб) Скриншоты TSR Watermark Image 3.5.8.3Скриншоты (1)   Статистика TSR Watermark Image 3.5.8.3Статистика   Отзывы о TSR Watermark Image 3.5.8.3Отзывы (7)  
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3.86 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 3.86 из 5
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TSR Watermark Image - бесплатная программа, благодаря которой пользователь может накладывать на цифровые изображения или фотографии водяные знаки и логотипы, в качестве которых могут быть использованы другие картинки или текст.

Приложение позволяет выбирать цвет, задавать уровень прозрачности водяного знака, указывать его местоположение, изменять размер оригинального изображения и многое другое.

Что нового в TSR Watermark Image 3.5.8.3?
  • Различные улучшения и исправления
Скриншоты TSR Watermark Image:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программынадпись "незарегистрированная версия" на выходных файлах
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 12 912
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПечати, водяные знаки - Редакторы
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Отзывы о программе TSR Watermark Image

Елена про TSR Watermark Image 3.4.2.9 [17-03-2015]

Работает....но только по 1 фото, в пакетном режиме нет.
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СЕРЫЙ про TSR Watermark Image 3.2.0.5 [29-07-2014]

Програмка нормальная. Даже несколько фоток сделал без напоминания об оплате.
Думает только долго при настройках/редактировании текста.
через неделю включил - уже денег захотела
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Вжик про TSR Watermark Image 2.7.3.2 [30-01-2014]

Нормальной программой становится после оплаты 30 уе. А до оплаты выводит на фотку с Вашим водяным знаком свой, и на весь экран. Если нужна бесплатная прога, не качайте даже.
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Александр в ответ Вжик про TSR Watermark Image 3.3.2.8 [12-09-2014]

у меня все получилось отлично и никаких водяных знаков разработчика нет.
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Вольдемар про TSR Watermark Image 2.7.3.2 [28-01-2014]

Отличная программа! Даже в бесплатном режиме всё работает, интуитивно просто!
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Cheb1958 про TSR Watermark Image 2.1.6.1 [29-07-2012]

Зря так, нормально работает, без всяких регистраций
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