FastPictureViewer Pro для Windows

FastPictureViewer Pro 1.9 (build 360)

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Описание FastPictureViewer Pro 1.9 (build 360)Описание   Скачать FastPictureViewer Pro 1.9 (build 360)СКАЧАТЬ (35,57 Мб) Скриншоты FastPictureViewer Pro 1.9 (build 360)Скриншоты (2)   Статистика FastPictureViewer Pro 1.9 (build 360)Статистика   Отзывы о FastPictureViewer Pro 1.9 (build 360)Отзывы (3)  
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4.68 из 5, всего оценок - 22
  • Рейтинг программы - 4.68 из 5
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FastPictureViewer Pro - высококачественный просмотрщик графических изображений, который среди аналогов выделяется высокой скоростью работы с файлами большого размера, благодаря наличию аппаратного ускорения. В программе присутствует поддержка управления цветом (включая поддержку мониторов, использующих форматы ICC-профилей ICCv2 и ICCv4), имеется система рейтингов по стандарту Adobe XMP, работа с растровыми форматами (JPEG, PNG, BMP, TIFF, GIF и JPEG-XR), RAW форматами (распознает форматы более 320 фотоаппаратов различных производителей) и многое другое.

Что нового в FastPictureViewer Pro 1.9 (build 360)?
  • Небольшие улучшения в работе программы
Скриншоты FastPictureViewer Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8 650
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПросмотр
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Отзывы о программе FastPictureViewer Pro

smishok про FastPictureViewer Pro 1.9 (build 340) [10-02-2015]

Программка не очень. IrfanView все равно быстрее :)
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vadim про FastPictureViewer Pro 1.9 (build 332) [22-03-2014]

эта прога для профи. простым смертным не понять ее особенностей. пользуйтесь для просмотра примитивных фоток, примитивными программками))))))))))))))))
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freidik про FastPictureViewer Pro 1.9 (build 290) [31-01-2013]

Абсолютно ничего хорошего. Нет возможности сравнить 2-е и более фото, кроме хорошей цветопередачи нет ничего. Даже скорость отображения фото вызывает сомнение. Есть бесплатные программы работающие с такими же скоростями.
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